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Pablo Pagis

Pagis rêve d'un club, c'est l'OL tout craché

OL08 mai , 9:20
parAlexis Rose
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Auteur d’une très belle saison sous le maillot du FC Lorient, Pablo Pagis a envoyé un message à ses courtisans : il veut quitter son club pour jouer l’Europe, et si possible dans un autre club de L1.
Pablo Pagis semble avoir fait le tour de la question du côté de Lorient. Formé dans le club morbihannais à partir de 16 ans, le milieu offensif a tout connu chez les Merlus, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Après la meilleure saison de sa carrière, au cours de laquelle il a marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs sous les ordres d’Olivier Pantaloni, le joueur de 23 ans a envie de voler de ses propres ailes. À un an de la fin de son contrat en Bretagne, Pagis veut franchir un nouveau palier dans sa carrière. Et pour cela, il dispose déjà d'approches concrètes de la part d’autres clubs de L1, comme l’OL, l’OM, Lens, Rennes ou Lille. De quoi faire craquer le fils de Mickaël Pagis, qui se voit rester dans le championnat de France, mais dans un club plus huppé que Lorient.

« Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire »

« Oui, je pense que c’est le moment de quitter Lorient. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail. Je donne ma préférence à la Ligue 1. Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau, pourquoi pas. Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. On verra bien. J’essaie de ne pas trop y penser, cela prend de l’énergie. J’ai envie de kiffer avec les collègues cette fin de saison incroyable, historique », a avoué, dans les colonnes de Ouest-France, Pablo Pagis, qui rêverait de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Au grand bonheur de Lens et de l’OL, qui pourraient bien vite passer à l’action en cas de podium final en L1.

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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

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J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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