Rennes, Lens et l'OM se battent pour Pablo Pagis

Auteur de la meilleure saison de sa carrière du côté de Lorient, Pablo Pagis attire les regards des écuries de haut de tableau de Ligue 1. Les Merlus ont déjà fixé un premier prix pour le laisser filer. En fin de contrat l’an prochain, le joueur de 23 ans veut passer un cap cet été.

Un coup de patte et des inspirations rappelant son paternel, cette saison à Lorient, Pablo Pagis réalise la meilleure saison de sa carrière. Le natif de Montbéliard a contribué à la belle saison du promu et champion de Ligue 2. Auteur de dix buts et trois passes décisives en 26 apparitions dans l’élite du football français, le joueur de 23 ans est désormais sur les tablettes de nombreux clubs. Les Merlus s’apprêtent à préparer son départ dès cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Français est évalué à 15 millions d’euros. Ce dimanche le média Le 10 Sport fait état des clubs français suivant le Lorientais.

Lens, Rennes et l’OM à l’affût

La priorité du joueur est de rester en France. Le RC Lens est le club le plus actif sur le dossier. Les Artésiens sont en route vers une nouvelle qualification en Ligue des champions et représentent un défi intéressant pour l’ailier. Avec des jeunes recrues mises en avant par Pierre Sage, Pablo Pagis peut franchir un cap dans le Nord de la France. Mais le champion de France 1998 n’est pas le seul sur le dossier. Le Stade Rennais garde un œil sur le joueur de Lorient. Auteurs d’une saison en demi-teinte, les Bretons sont toujours dans la course à la Ligue des champions. En cas de victoire à Lyon ce dimanche soir, les hommes de Franck Haise feront un premier pas vers la C1.

Autre club français sur le dossier, l’Olympique de Marseille, mais tout reste plus flou. Le club de la cité phocéenne veut tout d’abord éclaircir sa situation autour de son projet sportif au vu de l’an prochain. Les Olympiens ne savent pas encore s’ils disputeront une coupe d’Europe l’an prochain. Le directeur sportif et l'entraîneur pour la saison prochaine sont encore deux gros points d’interrogation. Un manque de clarté qui oblige l’OM à avancer à tâtons sans réelle garantie.

De son côté, Lorient va pouvoir faire monter les enchères avec plusieurs prétendants. Pablo Pagis aura le luxe de choisir son prochain défi une fois la saison terminée. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le LOSC est également venu aux renseignements et le FC Lorient demande même jusqu'à 25 millions d'euros pour laisser filer son attaquant, qui n'a pourtant plus qu'un an de contrat.