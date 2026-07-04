Openda à l'OL, ça devient très sérieux

L'OL est à la recherche d'un nouvel attaquant et pourrait bien trouver son bonheur du côté de la Juventus Turin. Le profil de Loïs Openda plaît en effet beaucoup à la direction rhodanienne.

L'Olympique Lyonnais pourrait disputer la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Les Gones veulent se donner les moyens d'atteindre cet objectif majeur et être prêts dès le début du mois d'août. Paulo Fonseca sait que les moyens seront une nouvelle fois limités, mais quelques bons coups restent néanmoins envisageables.

Du côté de la Juventus, les dirigeants cherchent à se séparer de Loïs Openda. Une situation qui n'a pas échappé à l 'OL , prêt à tenter sa chance pour s'attacher les services de l'ancien attaquant du RC Lens et de Leipzig.

Openda, l'OL est totalement déterminé

La Gazzetta dello Sport, quatre clubs sont actuellement en lice pour recruter Openda : l'OL, le Stade Rennais, le RC Lens et Coventry. Toujours sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2030, le natif de Liège est estimé à environ 30 millions d'euros. La Juve est ouverte à un transfert définitif, mais pourrait également envisager un prêt. Les Gones ont donc une belle opportunité de récupérer un joueur qui connaît bien la Selon les informations de la presse italienne, notamment de, quatre clubs sont actuellement en lice pour recruter Openda : l'OL, le Stade Rennais, le RC Lens et Coventry. Toujours sous contrat avec la Juventus jusqu'en juin 2030, le natif de Liège est estimé à environ 30 millions d'euros. La Juve est ouverte à un transfert définitif, mais pourrait également envisager un prêt. Les Gones ont donc une belle opportunité de récupérer un joueur qui connaît bien la Ligue 1 grâce à son passage à Lens et qui a à cœur de relancer sa carrière au plus haut niveau.

À noter que la Juventus souhaite boucler rapidement ce dossier Loïs Openda. La Vieille Dame a besoin de liquidités afin de convaincre le Paris Saint-Germain de lui céder définitivement Randal Kolo Muani dans les prochains jours. Le chantier s'annonce important à Turin cet été, alors que le club peine, depuis plusieurs saisons, à se mêler à la lutte pour le titre en Serie A et se qualifier pour la Ligue des champions.