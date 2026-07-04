L'OL contacte un avant-centre aux statistiques délirantes

L'Olympique Lyonnais a l'intention de recruter encore sur le plan offensif, et notamment avec la venue d'un ou deux attaquants de pointe. Un premier nom est sorti concernant un avant-centre susceptible de rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca.

Le mercato de l'OL est désormais lancé, et ces dernières 48 heures, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo sont arrivés dans la capitale des Gaules. Mais cela ne va pas s'arrêter là, car Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont encore le souhait de renforcer le vestiaire, notamment dans la perspective des matchs qualificatifs à la Ligue des champions prévus dans un mois. C'est notamment des numéros 9 qui devraient encore arriver à l'Olympique Lyonnais, deux joueurs étant attendus dans ce secteur. Et ce samedi, la presse anglaise affirme que l'OL est un point de chute possible pour Robbie Ure, avant-centre écossais de 22 ans né à Glasgow et qui évolue actuellement avec le club suédois du IK Sirius. Formé chez les Rangers, Robbie Ure avait rejoint Anderlecht, avant d'être transféré vers la Suède l'an dernier pour 750.000 euros.

Robbie Ure a des statistiques incroyables

Robbie Ure a marqué 16 buts en 16 matchs joués toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais serait venu aux renseignements pour le buteur écossais dont la valeur est désormais estimée à 2 millions d'euros par Un an plus tard, et avec des statistiques incroyables, puisque, l'Olympique Lyonnais serait venu aux renseignements pour le buteur écossais dont la valeur est désormais estimée à 2 millions d'euros par Transfermarkt .Transferfeed confirme cet intérêt de l'OL pour le joueur de l'IK Sirius, mais le site spécialisé précise que dans ce dossier, Lyon n'est pas seul puisque le club allemand d'Hoffenheim serait également attentif à la situation de Robbie Ure.

On l'a vu la saison passée, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a l'art d'aller chercher à l'étranger des joueurs qui n'ont pas obligatoirement une notoriété énorme, mais qui sous le maillot rhodanien se sont révélés. Avec Robbie Ure, l'OL est probablement dans ce genre de dossier, qui dans un premier temps fait bailler les supporters, avant que finalement tout s'emballe. A voir si Lyon ira vraiment sur cette piste, même si le profil du joueur écossais est sacrément captivant.