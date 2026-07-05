L’OL a 30 jours pour boucler sa priorité du mercato

C’était une priorité de Matthieu Louis-Jean : l’OL a été très rapide pour lancer son mercato, chose essentielle dans l’optique du barrage de Ligue des Champions le 4 août prochain. Néanmoins, le club rhodanien a encore un chantier important.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont joint la parole aux actes cet été. Très tôt, le club rhodanien et notamment son directeur sportif Matthieu Louis-Jean confiaient que l’objectif était d’aller assez vite sur la préparation de l’effectif pour la saison prochaine. En cause, la participation de l’OL au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions le 4 et 5 août prochain. L’objectif était logiquement de donner à Paulo Fonseca un effectif le plus complet possible pour cette échéance cruciale. Les choses sont plutôt bien avancées avec les signatures déjà actées de Noham Kamara, de Kaïl Boudache, de Julien Duranville, de Mads Bidstrup et du latéral gauche Mohamed Ouédraogo.

Un mois pour recruter un numéro neuf

Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui va pouvoir bâtir une équipe compétitive en barrage de Ligue des Champions malgré le départ d’Afonso Moreira d’autant qu’il va pouvoir compter sur les retours de blessure d’Ernest Nuamah ou encore de Malick Fofana. Selon le site Olympique et Lyonnais, le club rhodanien a toutefois un dernier chantier important à régler et de préférence avant cette échéance du 4 ou 5 août, celui de l’attaquant puisque Roman Yaremchuk et Endrick ont fait leurs valises à l’issue de leur prêt.

« Qui sera l'attaquant ? Pavel Šulc ? Les Rhodaniens cherchent à trouver la bonne pioche pour densifier ce secteur de jeu. Dénichera-t-il la "perle rare" avant début août ? Ce sera intéressant puisque son exercice 2026-2027 commencera très tôt, dès le 4 ou 5 août avec le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Une échéance que le club ne veut pas manquer » écrit le média spécialisé. Reste maintenant à voir si Matthieu Louis-Jean, faiseur de miracle sur le marché des transferts depuis plus d’un an à l’OL, parviendra à trouver le joueur parfait pour renforcer le club au poste de numéro neuf d’ici 30 jours.

Cela ne sera pas facile car l’OL continue de composer avec des limites financières. De plus, Paulo Fonseca pourrait réclamer non pas un mais deux attaquants alors que Lyon disputera au pire l’Europa League la saison prochaine. Le chantier est donc encore important dans la capitale des Gaules même si le mercato est déjà très bien avancé.