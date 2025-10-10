ICONSPORT_261406_1750
Sidney Govou

« On est pas sorti de la merde ! » : Govou a peur pour l’OL

parClaude Dautel
John Textor bénéficie d'une année supplémentaire sans risquer d'énormes problèmes juridiques puisque son bailleur de fonds, ARES lui a assuré de le laisser tranquille. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'inquiète.
Pour l'homme d'affaires américain, désormais focalisé sur Botafogo, l'avenir s'est éclairci dans le cadre du paiement total de la facture du rachat de l'OL à Jean-Michel Aulas il y a désormais trois ans. « Le fonds américain Ares s’est engagé pour les douze prochains mois à ne pas exiger du groupe Eagle de John Textor, en difficulté financière, le remboursement de la dette contractée lors du rachat de l’Olympique Lyonnais », a en effet révélé ce jeudi l'Agence France Presse. Une nouvelle rassurante pour John Textor, mais pas pour ceux qui espéraient qu'ARES allait finir par virer l'Américain une bonne fois pour toute de l'OL. Parmi ceux qui rêvaient de voir l'Olympique Lyonnais ne plus dépendre de John Textor, il y a Sidney Govou. L'ancien buteur de Lyon, qui œuvre dorénavant comme consultant sur Canal+, trop c'est trop.
« Textor, un vrai imposteur ! »
- Sidney Govou, ancien buteur de l'OL
Réagissant sur X (anciennement Twitter), Sidney Govou a taclé de manière XXX un John Textor qu'il aimerait voir très loin de l'Olympique Lyonnais. « Et ben on est pas sorti de la merde ! Merci qui ? Merci Johny ! Un vrai imposteur qui a bien su draguer les « fansss » comme il disait ! J’espère que ses toutous au club sont fiers de ça ! », a lancé celui qui a connu les très grandes années de l'OL et ne supporte pas de voir les dégâts provoqués à son club de coeur depuis que Jean-Michel Aulas l'a vendu à John Textor en 2022 en échange de 800 millions d'euros. 

Aulas regrette

Une vente que le candidat à la mairie de Lyon regrette, d'autant plus que ce n'est pas son candidat au rachat qui a été retenu pour cette session de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, même si Aulas et Textor s'étaient publiquement réconciliés, il est de notoriété publique que JMA n'avait pas apprécié sa brutale mise à l'écart de l'OL quelques mois après la prise de pouvoir par l'homme d'affaires américain. En accordant un an de tranquillité supplémentaire à John Textor, ARES n'a donc pas fait plaisir à grand monde du côté de la capitale des Gaules.
