« J’ai fait une erreur » : Aulas avoue tout

OL24 sept. , 13:20
parClaude Dautel
L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais garde forcément toujours un oeil attentif sur son club, d'autant que désormais il vise la mairie de la capitale des Gaules. Et Jean-Michel Aulas a tout de même reconnu s'être planté.
Trois ans après avoir cédé l'OL à John Textor, avec les conséquences que l'on connaît désormais, Jean-Michel Aulas est toujours identifié à Lyon. C'est d'ailleurs pour cela que mardi soir l'équipe de l'After avait fait le déplacement dans le Rhône afin de discuter avec celui qui à 76 ans s'est lancé le défi de devenir maire de Lyon. Mais plutôt que politique, c'est évidemment de football qu'il a été question. Et lorsqu'il a été questionné par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo sur les événements qui l'ont marqué durant sa présidence, JMA a lâché le nom de Juninho. Car l'ancien joueur vedette de l'OL a vécu un retour comme dirigeant nettement moins réussi.

Aulas et Juninho, un retour qui s'est mal terminé

« A un moment donné, j’ai fait une erreur avec Juni. J’ai cru qu’il pouvait devenir le directeur technique de l’OL alors qu’en fait, ce serait un entraîneur merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Il a tout pour être l’un des plus grands entraîneurs. Mais c’est ma faute, nobody is perfect. Je suis allé le chercher deux fois à Los Angeles, mais dans le contexte de gouvernance, il était fait pour entraîner. Je l’ai inscrit presque de force à des formations, mais il n’a pas voulu. Et c’est dommage, car il a tellement de qualités. Quand je repense à Juninho, il y a toujours un petit pincement au coeur. On ne partira pas en vacances ensemble, mais on a des contacts », a reconnu Jean-Michel Aulas, visiblement dépité que tout cela se soit terminé comme cela avec un joueur qu'il aimait plus que tout et qui reste une légende de l'Olympique Lyonnais.
