L'OL va avoir du mal à digérer la décision de l'arbitre d'annuler le pénalty sifflé à Loïs Openda en fin de match contre Lillestrom.

Une décision incompréhensible. Poussé et fauché en pleine surface, Loïs Openda bénéficiait logiquement d’un pénalty sifflé immédiatement par l’arbitre de la rencontre. Les premiers ralentis confirmaient l’impression du stade, l’attaquant belge doublait ses deux adversaires par son contrôle, avant de se faire bousculer sur le côté et d’être mis à terre par un tacle qui prenait tout. M. Gishamer était finalement invité à aller voir les images de la VAR, qui lui montraient une vue du dessus où le ballon était très légèrement dévié par un défenseur, sans que cela ne remette en cause les fautes ou le fait qu’Openda avait une belle occasion de marquer s'il n'avait pas été découpé.

L’arbitre autrichien a pourtant décidé d’annuler ce pénalty, ce que l’attaquant belge a décidé de prendre avec philosophie. « L’arbitre il décide de ne pas donner. Moi je passe et je prends le contact. Je ne sais pas si c’est injuste, je sens le contact et ça me fait tomber », a fait savoir le joueur prêté par la Juventus.

Les consultants de Canal+, Olivier Dacourt et Michael Landreau, étaient unanimes sur la décision incompréhensible du corps arbitral, qui prive l’OL d’un penalty évident à la 89e minute.