OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

OL01 nov. , 10:00
parMehdi Lunay
Trois jours après que l'OL ait laissé filer la victoire au Paris FC, les supporters lyonnais restent très frustrés. Si les décisions de l'arbitre ont été discutables, Paulo Fonseca attire le plus de commentaires négatifs. Zack Nani fait partie des plus virulents.
Jusqu'à la 60e minute de Paris FC-Olympique Lyonnais, la semaine des Gones était parfaite. L'OL réalisait une démonstration 3-0 au Paris FC tandis que plusieurs de ses concurrents directs se rataient. Puis, patatras ! La fin de match a été semblable à un trou noir dans la continuité du carton rouge infligé à Abner. Le PFC est revenu à 3-3, laissant les supporters rhodaniens ruminer ce scénario pendant plusieurs jours. L'arbitre, M.Stinat, a vite provoqué la colère des Lyonnais mais il n'est plus considéré comme le principal responsable de cette débâcle.
La lecture du match de Fonseca te tue !
- Zack Nani
Paulo Fonseca l'a depuis largement dépassé. Loué pour sa capacité à bien faire jouer l'OL malgré un effectif limité, le Portugais est sur le banc des accusés pour le match du Paris FC. L'effondrement des Gones est directement lié à ses changements, que ce soit de joueurs ou de dispositif tactique. L'entraîneur lyonnais a montré un visage trop frileux et défensif pour Zack Nani. Le célèbre streamer rhodanien craint que cette erreur ne cache un défaut récurrent dans le comportement de l'ancien coach du LOSC.
« Les changements nous mettent tellement dedans. Paulo Fonseca, sur les lectures de matchs parfois… Les Lillois nous avaient prévenus. […] Tu commences avec un 4-2-3-1, c’est pas trop mal. C’est top. 68e minute, tu fais sortir Karabec et Tolisso. Deux éléments offensifs. Puis, tu fais sortir Moreira, celui qui a créé une bonne partie du danger. Comment tu peux faire ça ? Tu restes avec Sulc devant et un espèce de bloc midas full derrière. Comment tu fais autre chose qu’encourager le PFC à te pilonner ? En plus, Sulc est mort. La lecture du match de Fonseca te tue. A la fin, tu te retrouves avec Satriano et sa caravane pas possible, Maitland-Niles en formation ailier droit, Hans Hateboer et Tagliafico qui doit faire latéral-ailier », a t-il lâché dans une vidéo débrief.

Paulo Fonseca pointait lui des failles mentales chez ses joueurs en conférence de presse avant Brest-OL vendredi. Qui a raison ? Qui a tort ? Certains supporters se rappelleront du Manchester United-Lyon en Ligue Europa la saison dernière et sa fin de match folle. L'effectif lyonnais était un peu différent mais pas l'entraîneur présent sur le banc. Deux craquages en aussi peu de temps, c'est peu flatteur pour Paulo Fonseca. 
Derniers commentaires

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

Le Bayern est une machine. Ils sont impressionnants, ça va être un très beau match, vraiment dommage que Doué se soit blessé car je pense que Dembele est hors de forme et que Doué va manquer, hâte de voir ce match

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

Tient l'alcoolique j'ai pu reprendre mon vrai compte qui date de plus de 10 ans,que je m'étais fait bannir. Tu dis quoi maintenant pour tout ce que tu as pu me dire ?

OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

J'étais surpris aussi mais en conf Fonseca a expliqué que c'était Tolisso qui a demandé à sortir.

« Mbappé et Madrid me font pitié » : Acherchour a honte pour le Soulier d'Or

Faut voir la pondération quand même, un but marqué en PL vaut un peu plus qu'un but marqué en ligue Portugal. Après on peut aller plus loin dans le délire et dire qu'un péno vaut 0.75 but au lieu de 1 etc ... C'est pas un vol complet pour moi

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

Ce serait tellement mérité pour notre vice-capitaine ! 😍🔴🔵⭐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

