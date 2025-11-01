OL : Zack Nani choqué par Paulo Fonseca

Trois jours après que l'OL ait laissé filer la victoire au Paris FC, les supporters lyonnais restent très frustrés. Si les décisions de l'arbitre ont été discutables, Paulo Fonseca attire le plus de commentaires négatifs. Zack Nani fait partie des plus virulents.

Jusqu'à la 60e minute de Paris FC-Olympique Lyonnais, la semaine des Gones était parfaite. L'OL réalisait une démonstration 3-0 au Paris FC tandis que plusieurs de ses concurrents directs se rataient. Puis, patatras ! La fin de match a été semblable à un trou noir dans la continuité du carton rouge infligé à Abner. Le PFC est revenu à 3-3 , laissant les supporters rhodaniens ruminer ce scénario pendant plusieurs jours. L'arbitre, M.Stinat, a vite provoqué la colère des Lyonnais mais il n'est plus considéré comme le principal responsable de cette débâcle.

La lecture du match de Fonseca te tue ! - Zack Nani

Paulo Fonseca l'a depuis largement dépassé. Loué pour sa capacité à bien faire jouer l'OL malgré un effectif limité, le Portugais est sur le banc des accusés pour le match du Paris FC. L'effondrement des Gones est directement lié à ses changements, que ce soit de joueurs ou de dispositif tactique. L'entraîneur lyonnais a montré un visage trop frileux et défensif pour Zack Nani. Le célèbre streamer rhodanien craint que cette erreur ne cache un défaut récurrent dans le comportement de l'ancien coach du LOSC.

« Les changements nous mettent tellement dedans. Paulo Fonseca, sur les lectures de matchs parfois… Les Lillois nous avaient prévenus. […] Tu commences avec un 4-2-3-1, c’est pas trop mal. C’est top. 68e minute, tu fais sortir Karabec et Tolisso. Deux éléments offensifs. Puis, tu fais sortir Moreira, celui qui a créé une bonne partie du danger. Comment tu peux faire ça ? Tu restes avec Sulc devant et un espèce de bloc midas full derrière. Comment tu fais autre chose qu’encourager le PFC à te pilonner ? En plus, Sulc est mort. La lecture du match de Fonseca te tue. A la fin, tu te retrouves avec Satriano et sa caravane pas possible, Maitland-Niles en formation ailier droit, Hans Hateboer et Tagliafico qui doit faire latéral-ailier », a t-il lâché dans une vidéo débrief.

