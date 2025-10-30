ICONSPORT_274636_0142

Le Progrès défonce ce joueur qui a tué l’OL

OL30 oct. , 14:00
parCorentin Facy
En totale maîtrise sur la pelouse du Paris FC, l’OL a sombré après le carton rouge d’Abner. Une faute inutile qui a tué les Gones selon Le Progrès.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais se sont certainement levés avec une belle gueule de bois ce jeudi au lendemain du match nul concédé par leur équipe sur leur pelouse du Paris FC (3-3). Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant la rencontre bien en mains avec un avantage de trois buts, mais tout s’est effondré brutalement après le carton rouge distribué à l’encontre du latéral brésilien Abner. L’expulsion a été jugée sévère par une partie des observateurs, mais la faute du joueur de l’OL n’avait aucun sens à ce moment de la partie et à cet endroit du terrain selon Le Progrès.
Dans son édition du jour, le quotidien rhonalpin a d’ailleurs fait d’Abner le gros flop de la soirée dans les rangs lyonnais. « Tout roulait pour l’OL jusqu’à l’heure de jeu et ce tacle par derrière d’Abner sur Kebbal, provoquant l’exclusion du Brésilien, propre défensivement jusque-là. Même s’il n’a pas mis le même engagement que le strasbourgeois Doukouré sur Fofana quelques jours plus tôt, le fait est qu’il a attrapé le lutin parisien en retard, dans une zone qui ne nécessitait pas de se jeter ainsi » regrette Le Progrès ce jeudi au lendemain du match nul concédé par l’OL en terres parisiennes, avant de conclure avec regrets.

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

