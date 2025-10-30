Le Progrès défonce ce joueur qui a tué l’OL

En totale maîtrise sur la pelouse du Paris FC, l’OL a sombré après le carton rouge d’Abner. Une faute inutile qui a tué les Gones selon Le Progrès.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais se sont certainement levés avec une belle gueule de bois ce jeudi au lendemain du match nul concédé par leur équipe sur leur pelouse du Paris FC (3-3). Les hommes de Paulo Fonseca avaient pourtant la rencontre bien en mains avec un avantage de trois buts, mais tout s’est effondré brutalement après le carton rouge distribué à l’encontre du latéral brésilien Abner. L’expulsion a été jugée sévère par une partie des observateurs, mais la faute du joueur de l’OL n’avait aucun sens à ce moment de la partie et à cet endroit du terrain selon Le Progrès.

Dans son édition du jour, le quotidien rhonalpin a d’ailleurs fait d’Abner le gros flop de la soirée dans les rangs lyonnais. « Tout roulait pour l’OL jusqu’à l’heure de jeu et ce tacle par derrière d’Abner sur Kebbal, provoquant l’exclusion du Brésilien, propre défensivement jusque-là. Même s’il n’a pas mis le même engagement que le strasbourgeois Doukouré sur Fofana quelques jours plus tôt, le fait est qu’il a attrapé le lutin parisien en retard, dans une zone qui ne nécessitait pas de se jeter ainsi » regrette Le Progrès ce jeudi au lendemain du match nul concédé par l’OL en terres parisiennes, avant de conclure avec regrets.

« Après son retour au vestiaire, l’OL s’est fissuré défensivement, alors qu’il n’avait rien concédé du premier acte. Si le but rapide de Camara, profitant d’un nouveau marquage laxiste de Maitland-Niles pour le 1-3, n’a pas aidé, les vagues se sont multipliées face à un collectif devenu tremblant ». De gros regrets pour l’OL, qui s’était relancé dimanche en battant Strasbourg et qui avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 ce mercredi en cas de succès à Jean-Bouin. Réaction attendue ce dimanche soir avec un déplacement toujours périlleux sur la pelouse du Stade Brestois.