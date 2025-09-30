ICONSPORT_272201_0217

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

OL30 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
7
En grande difficulté cet été, l'Olympique Lyonnais ne laisse rien transparaitre sur le terrain et enchaine les bons résultats. L'explication est évidente pour l'un des entraineurs du club. 
Même les plus optimistes des supporters du club n’auraient pas osé l’espérer. En grande difficulté financière et au bord de la relégation en Ligue 2 pendant l’été, l’OL se retrouve co-leader de la Ligue 1, simplement battu à la différence de buts par le PSG. Des petites victoires, 1-0 bien souvent, face à des adversaires qui n’ont pas trouvé la faille face à la muraille bien organisée et au jeu de conservation de balle très au point de la formation de Paulo Fonseca. Tout cela avec le retour de joueurs formés au club, à quelques recrues inattendues et à des joueurs qui apportent leur expérience pour former un groupe solide, à défaut d’être génial. 
Et c’est surtout ça que les entraineurs de l’Olympique Lyonnais ont pu mettre en place cet été grâce à cette situation économique très compliquée. Tout le monde s’est serré les coudes pour donner lieu à un collectif très puissant, qui n’a pour le moment jamais été pris à défaut, si ce n’est sur la seule défaite à Rennes en infériorité numérique. Et ce résultat, il n’est pas surprenant pour Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca mis en lumière ces derniers mois car c’est lui qui dirige l’équipe depuis le bord du terrain en raison de la suspension du coach principal. 
Les joueurs savent que quand tu as moins de talent, il faut faire avec et se dépasser 
- Jorge Maciel, entraineur adjoint de l'OL
« Si on analyse les budgets, c’est un fait car quand tu as plus d’argent, tu peux acheter des joueurs qui ont plus de valeur sur le marché. Il faut donc bien travailler sur ton recrutement pour avoir un groupe performant. On a trouvé une symbiose entre tout le monde avec le changement de politique sportive due à nos limitations, au niveau de notre recrutement et de notre coaching. Les joueurs savent que quand tu as moins de talent, il faut faire avec et se dépasser », a souligné au Progrès un Jorge Maciel pour qui il a été plus facile de mettre tout le monde dans le même bateau dans ces circonstances exceptionnelles. 
Un été compliqué à Lyon qui a eu le don de souder le groupe, et de faire que tout le monde tire dans le même sens en ce début de saison. 
7
