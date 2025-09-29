OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

L'OL réalise un très bon début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ainsley Maitland-Niles fait partie des hommes en forme du côté des Gones.

L'Olympique Lyonnais fait taire énormément de critiques en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca enchainent les points en Ligue 1 et sont dans le wagon de tête du championnat. Les rêves sont grands à Lyon, avec la possibilité de terminer en Ligue des champions à l'issue de cet exercice. Parmi les joueurs de l 'OL qui sont en forme ces dernières semaines, Ainsley Maitland-Niles. Le défenseur rhodanien profite à fond de la dynamique de son club. Il aimerait aussi certainement pouvoir ouvrir son compteur buts cette saison avec les Gones. Et pourquoi pas le faire sur penalty, alors que l'international anglais excelle dans cet exercice, lui qui n'a raté aucune tentative dans sa carrière alors qu'il est âgé de 28 ans tout de même.

Maitland-Niles, une réussite impressionnante

Lors d'une interview accordée à BeIN Sports, l'ancien joueur d'Arsenal a en effet pris le temps de parler de sa réussite sur les penaltys : « J'ai commencé à tirer les penaltys au début de ma carrière pro. C'est marrant d'ailleurs, on m'a interviewé là-dessus avec Alex Iwobi. Alex m'avait demandé : 'Tu vas faire quoi ?' Et je lui avais dit que j'allais faire une panenka. Et je l'ai fait. C'était le tout premier que j'ai tenté. Je n'ai jamais manqué de pénaltys. Je ne m'entraine pas particulièrement. J'ai juste ma technique de tir. Je décide quand mon pied est en l'air ».

L'OL n'a pour le moment pas eu de penaltys à se mettre sous la dents depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Mais ça pourrait bientôt arriver. Et à ce moment-là, Ainsley Maitland-Niles aura une très belle chance de punir le gardien adverse. Lors de la prochaine journée de championnat, les Gones recevront Toulouse au Groupama Stadium.