maitland niles abandonne l ol il veut partir iconsport 246547 0414 396709

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

OL29 sept. , 21:30
parHadrien Rivayrand
1
L'OL réalise un très bon début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Ainsley Maitland-Niles fait partie des hommes en forme du côté des Gones. 
L'Olympique Lyonnais fait taire énormément de critiques en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca enchainent les points en Ligue 1 et sont dans le wagon de tête du championnat. Les rêves sont grands à Lyon, avec la possibilité de terminer en Ligue des champions à l'issue de cet exercice. Parmi les joueurs de l'OL qui sont en forme ces dernières semaines, Ainsley Maitland-Niles. Le défenseur rhodanien profite à fond de la dynamique de son club. Il aimerait aussi certainement pouvoir ouvrir son compteur buts cette saison avec les Gones. Et pourquoi pas le faire sur penalty, alors que l'international anglais excelle dans cet exercice, lui qui n'a raté aucune tentative dans sa carrière alors qu'il est âgé de 28 ans tout de même.  

Maitland-Niles, une réussite impressionnante 

Lors d'une interview accordée à BeIN Sports, l'ancien joueur d'Arsenal a en effet pris le temps de parler de sa réussite sur les penaltys : « J'ai commencé à tirer les penaltys au début de ma carrière pro. C'est marrant d'ailleurs, on m'a interviewé là-dessus avec Alex Iwobi. Alex m'avait demandé : 'Tu vas faire quoi ?' Et je lui avais dit que j'allais faire une panenka. Et je l'ai fait. C'était le tout premier que j'ai tenté. Je n'ai jamais manqué de pénaltys. Je ne m'entraine pas particulièrement. J'ai juste ma technique de tir. Je décide quand mon pied est en l'air »

Lire aussi

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à LyonL1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon
L'OL n'a pour le moment pas eu de penaltys à se mettre sous la dents depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Mais ça pourrait bientôt arriver. Et à ce moment-là, Ainsley Maitland-Niles aura une très belle chance de punir le gardien adverse. Lors de la prochaine journée de championnat, les Gones recevront Toulouse au Groupama Stadium. 
1
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue

l1 nice se reveille enfin et lance sa saison iconsport 267539 0088 397714
OGC Nice

Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer

ICONSPORT_272084_0051
PSG

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Fil Info

22:40
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:30
OM : Gouiri en méforme, De Zerbi le secoue
22:00
Nice : Leur équipe est nulle, ils refusent de se déplacer
21:40
PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça
21:00
SRFC : Beye humilie les médias, Hermel l'attaque
20:30
Le PSG envoie Dembélé avec Antoine Dupont pour un miracle
20:00
OM : Paixão à la ramasse, De Zerbi pique une colère
19:30
ASSE : Les Verts se voyaient déjà en Ligue 1
19:10
OM : Le Barça annonce une très bonne nouvelle

Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ça te dérange que ousmane ballon d'or et nasser gagne la champion's league mais il faudra t y faire .. le frustré raciste... les ' sous hommes' ont gagner. Et je suis triste pour ton club ta ville. Bye .le ss.

PSG : Avec Vitinha mais sans Kvaratskhelia contre le Barça

Pfff on s'en doutait bien....espérons au moins que les revenants tiennent le coup, ca risque d'être un gros match

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

je sors les pop corns pour les futurs messages, toi et moi savons de quel message on parle, d'un message véhiculé à tord

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

S'il a vraiment tiré dans une bouteille qui est arrivée aux pieds du délégué de la Ligue, c'est normal qu'il se prenne un jaune. C'est un comportement qui n'a pas lieu d'être sur un banc de touche, et encore moins de la part d'un entraineur. Et si la bouteille était parvenue sur un joueur ou l'arbitre ?

L1 : L'arbitre de Lille-OL applaudi à Lyon

Elle n'était pas vraiment décollé du corps. Sa position était naturel. C'est ce qui a été jugé. Mais, oui, celui qui a commenté utilise un argument qui n'est plus d'actualité.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading