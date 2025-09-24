ICONSPORT_270673_0376
Ruben Kluivert lors de Rennes-OL

OL : Une recrue décriée est le futur taulier en défense

OL24 sept.
par Mehdi Lunay
Arrivé du Portugal cet été, Ruben Kluivert est encore loin d'avoir conquis les supporters lyonnais. En manque de temps de jeu à l'OL, le Néerlandais de 24 ans possède pourtant beaucoup de crédit auprès de Paulo Fonseca.
Cela fait plusieurs années que les supporters réclament un grand nom en défense à l'Olympique Lyonnais. Cet été, ils ont été à moitié écoutés puisque Kluivert a posé ses valises dans le Rhône. Fils de l'ancien attaquant de l'Ajax, Ruben Kluivert n'a pas encore le CV de son paternel Patrick. Il était même un transfert surprise au mercato. Arrivé de Casa Pia au Portugal, il était inconnu des observateurs français et du grand public tricolore. Âgé de 24 ans, le Néerlandais n'a gratté que quelques minutes de temps de jeu derrière le solide duo Niakhaté-Mata.

Fonseca attend beaucoup de Kluivert

L'ancien joueur d'Utrecht, adversaire de l'OL jeudi, est entré en jeu contre Metz, Marseille et surtout Rennes. Cela ne s'était pas bien passé pour lui au Roazhon Park puisqu'il avait été facilement éliminé par Meité sur le deuxième but rennais. Le jeune attaquant breton l'avait aussi dominé dans les airs sur la troisième réalisation rennaise. Deux erreurs qui avaient rendu furieux les supporters lyonnais, lesquels s'inquiétaient déjà concernant le réel niveau de Ruben Kluivert. Paulo Fonseca a voulu les rassurer avant le premier match de Ligue Europa.
Candidat sérieux pour être titulaire aux Pays-Bas, le Néerlandais a le potentiel pour exploser à Lyon selon son entraîneur portugais. « C’est un joueur en qui nous croyons beaucoup. Un joueur avec les caractéristiques de notre jeu et de notre manière de défendre. Il est arrivé pour un poste avec deux titulaires forts, il doit continuer à travailler pour se montrer », a lâché en conférence de presse l'entraîneur des Gones. Quoi de mieux qu'un pays et un stade qu'il connaît bien pour se mettre en confiance et démarrer enfin son aventure lyonnaise ? Réponse définitive jeudi soir.
