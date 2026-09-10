L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

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oui depuis que la gauche est au pouvoir la ville deraille ...et 90% des agressions ne sont pas l'oeuvre des nationalistes .... les 3 villes etaient relativement tranquille avant que les ecolos et la gauche viennent mettre le bazars
ca fonctionne pas si les victimes sont blanches c'est pas du racisme c'est de la rebellion anti collonialiste .. juste retour des personnes qui n'ont pas subit l'esclavage contre des personnes qui n'ont jamais été esclavagiste ... le blanc est le mal
Intéressant. https://ville-data.com/delinquance/classement-des-villes-les-plus-dangereuses-de-france
J'étais tellement fan de Pipo !!
Bravo à Lens pour cette victoire très précieuse pour la suite. Peu importe les critiques, la victoire est là.
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