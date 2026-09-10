L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Ligue 111 sept. , 00:00
parAlexis Rose
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4e journée de Ligue 1 :
Vendredi 11 septembre
20h45 : Stade Rennais - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+ 2)
Samedi 12 septembre
17h15 : Strasbourg - Monaco (sur Ligue 1+ 2)
20h45 : FC Lorient - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 6)
Paris FC - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 3)
AJ Auxerre - OGC Nice (sur Ligue 1+ 4)
Havre AC - SCO Angers (sur Ligue 1+ 5)
Dimanche 13 septembre
15h00 : Lille OSC - Troyes (sur Ligue 1+ 3)
17h15 : Le Mans FC - RC Lens (sur Ligue 1+ 4)
20h45 : Stade Brestois - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 2)

Ligue 1

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OL : Le racisme s'est installé, la révolte gronde

oui depuis que la gauche est au pouvoir la ville deraille ...et 90% des agressions ne sont pas l'oeuvre des nationalistes .... les 3 villes etaient relativement tranquille avant que les ecolos et la gauche viennent mettre le bazars

OL : Le racisme s'est installé, la révolte gronde

ca fonctionne pas si les victimes sont blanches c'est pas du racisme c'est de la rebellion anti collonialiste .. juste retour des personnes qui n'ont pas subit l'esclavage contre des personnes qui n'ont jamais été esclavagiste ... le blanc est le mal

OL : Le racisme s'est installé, la révolte gronde

Intéressant. https://ville-data.com/delinquance/classement-des-villes-les-plus-dangereuses-de-france

Ce duo du PSG qui terrorise l'Europe

J'étais tellement fan de Pipo !!

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Bravo à Lens pour cette victoire très précieuse pour la suite. Peu importe les critiques, la victoire est là.

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