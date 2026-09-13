Liga : Le Barça enchaîne mais se fait peur à Levante

OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

Il fait pas assez tourner au milieu le Fonseca Tolisso qui démarre les matchs ça ne me dérange pas quoi que en ce moment je me demande si un Merah ferait pas mieux il a un totem d immunité sur la tête avec Fonseca je ne comprends pas qu il finisse tout les matchs le Tolisso a la 60 ème il est cramé c est un mystère Pour moi. On a Nartey qui doit rentrer aussi pour apporter du sang neuf . Et Tessmann pour moi c est le meilleur en transition en passé courte et longue physiquement il en impose techniquement c est très fort il caresse le ballon le type il le fait rentrer à la 87 ème c était le meilleur en début d année.