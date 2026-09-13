L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

OL13 sept. , 17:00
parGuillaume Conte
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L'OL aurait pu jouer des heures sans marquer sur le terrain du Paris FC. Loïs Openda a pris beaucoup de critiques, mais Le Progrès souligne le mauvais match de son compère Ernest Nuamah.
Le 0-0 concédé, ou obtenu c’est selon, sur le terrain du Paris FC soulève tout de même quelques questions sur le niveau de jeu de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. A force de recruter avec des moyens limités, le club rhodanien ne pouvait pas toucher le jackpot à chaque coup. Et de nombreuses questions se posent sur des joueurs comme Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo, et même Mads Bidstrup, pour qui l’OL a mis 10 ME sur la table tout de même.
La lenteur du jeu, le manque de présence offensive, et l’absence de différences individuelles ont totalement anesthésié l’attaque lyonnais ce samedi soir à Jean-Bouin. Et cela vaut aussi pour celui qui était l’un des hommes forts de ce début de saison. Ernest Nuamah, bien contenu sur son côté droit, n’a pas pesé une seule seconde sur les débats. Le visage du Ghanéen était plus celui d’avant sa blessure, quand il ne parvenait pas à faire de différences, et faisait des matchs trop neutres. C’est ce qu’a souligné Le Progrès au moment de ranger l’ailier lyonnais parmi les flops de la rencontre.

Nuamah, zéro différence et remplacé sur le tard

« Son compère de l’attaque rhodanienne Ernest Nuamah s’est situé sur la même ligne qu’Openda avec une présence très partielle et une moitié d’occasion en fin de première période face à Trapp bien sorti. Remplacé à la 88e par Boudache, le Ghanéen s’est heurté avec constance aux défenseurs parisiens sans créer de différences », a fait savoir le journal régional.
Le Black Star a récolté un 3/10 qui en fait le plus mauvais joueur de l’équipe de Paulo Fonseca avec Loïs Openda sur cette rencontre. Et pourtant, Nuamah a quasiment disputé l’intégralité du match, alors qu’un certain Kaïl Boudache commençait à trouver le temps long sur le banc de touche. L’ancien niçois a en tout cas quasiment plus essayé en cinq minutes de sortir l’OL de sa torpeur, que le titulaire du soir.

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