Prêt à jouer gratuitement pour l’OM, il part en Libye

L'OM n'a pas recruté le moindre joueur cet été sur le marché des transferts. Pourtant, Sofiane Boufal a un temps été annoncé proche d'une signature sur la Canebière.

L' Olympique de Marseille est déjà en crise cette saison. Bruno Genesio n'arrive pas à tirer le meilleur d'un effectif limité en qualité et en quantité. La faute à un dernier mercato estival où pas mal de bons éléments sont partis. Et ils n'ont pas été remplacés, la faute à des finances dans le rouge. Pas mal de joueurs étaient pourtant intéressés à l'idée de signer à l'OM. C'est notamment le cas de Sofiane Boufal, qui s'entraînait cet été à Marseille, dans une salle en face du Stade Vélodrome. Mais le deal ne s'est pas fait et l'international marocain a donc dû se trouver une autre équipe, lui qui est libre de tout contrat.

Boufal va rebondir... en Libye

Selon des informations relayées par NextGenMorocco, Boufal est récemment arrivé en Libye afin de s'engager sous les couleurs d'Al-Ittihad Tripoli. Un joli coup sur le papier pour le club libyen, qui va pouvoir compter sur un joueur d'expérience et désireux de reprendre du plaisir sur un terrain de football. Le joueur de 32 ans aura reçu la bonne proposition pour continuer sa carrière en dehors de l'Europe. Dommage pour l'OM, qui aurait certainement pu rivaliser sur le papier avec Al-Ittihad Tripoli. Mais Bruno Genesio va devoir faire, du moins pour encore quelques mois, sans la moindre recrue. La situation serait d'ailleurs en train de se tendre à l'Olympique de Marseille entre le nouvel entraîneur phocéen et Frank McCourt.