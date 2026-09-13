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Le Paris FC s'agace après la venue de l'OL

Paris FC13 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
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Le Paris FC et l'OL n'ont pu faire mieux que 0-0 ce samedi en Ligue 1. Les fans des Gones n'ont pas pu se rendre dans la capitale malgré une autorisation de dernière minute. De quoi agacer les pensionnaires de Jean-Bouin...
Le PFC et l'OL sont deux équipes ambitieuses de Ligue 1 cette saison. Mais le spectacle proposé à Jean-Bouin ce samedi soir n'était pas au rendez-vous, que ce soit sur le terrain ou en tribunes. Les supporters de l'Olympique Lyonnais, qui avaient tardivement la permission de se rendre dans la capitale pour aller supporter leur équipe de cœur, ne se sont finalement pas présentés dans leur tribune. De quoi attirer l'attention des observateurs, mais également du Paris FC, qui aurait apprécié que les supporters de Lyon jouent le jeu. Et les raisons peuvent se comprendre.

Des pertes financières pour le Paris FC à cause des fans de l'OL 

Comme rapporté par L'Équipe, le club de la capitale a appris seulement quelques minutes avant le coup d'envoi que, finalement, les Ultras de l'OL ne seraient pas au rendez-vous à Jean-Bouin. Ces derniers avaient la possibilité de rallier la capitale, mais dans des conditions encadrées, c'est-à-dire avec seulement cinq autobus autorisés. L'organisation du déplacement était devenue trop complexe, d'après les sources rhodaniennes, alors que des informations faisant état d'une interdiction de déplacement par le ministère de l'Intérieur les avaient poussés à annuler la réservation des cars.

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Quand les doutes ont été levés, impossible ensuite de réserver d'autres bus... Mais voilà, le non-déplacement des fans de l'Olympique Lyonnais portera préjudice au Paris FC, qui n'a pas pu remettre en vente les places de l'espace visiteurs et déplore donc le manque à gagner. De plus, du personnel supplémentaire avait été prévu pour encadrer les fans de Lyon. Ce dernier a notamment pu regarder le match à l'emplacement de l'espace visiteurs prévu pour les supporters de l'OL... Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
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Derniers commentaires

Benatia dément avoir fait n’importe quoi à l’OM

Non !!! il n’a pas fait n’importe quoi mais son compte en banque se porte bien celui de Pablo aussi ( commissions ) merci Mc !!

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T'inquiète, les joueurs ne comprenaient pas non plus.

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Quand on voit comment il démarre le match avec 2 attaquants Openda Nuamah et Atekamé ailier droit et Sulc derrière les 2 attaquants honnêtement j ai pas compris .

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Une équipe fatiguée pourquoi on ne fait pas jouer l équipe B qui a gagné a Toulouse ? Fonseca c est un entraîneur moyen en fin de compte parce que niveau banc changement de joueurs remplacement il est nul pourtant il a le choix cette année.

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Nartey, merah, Himbert, boudache, AGR 2 ou 1 joueurs parmis cette liste qui debute a chaque match, permet de faire souffler 1 à 2 titulaires par match, sans faire bcp baisser le niveau de l'équipe, voir pas du tout, quand tu vois parfois les prestations de sulc tolisso ou nuamah, qui parfois n'apportent rien (mention spéciale à sulc)

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