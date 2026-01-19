OL : Une décision arbitrale faussée, Brest accuse

Ce dimanche, l’OL s’est imposé 2 buts à 1 face au Stade Brestois en Ligue 1. Une victoire difficile, qui a généré beaucoup de frustration du côté breton.

L’ OL a réalisé une excellente opération en championnat en s’imposant au Groupama Stadium contre le Stade Brestois. Si tout n’a pas été parfait, les Gones ont pu s’appuyer sur un bel état d’esprit collectif pour venir à bout de Brestois accrocheurs, même réduits à dix. Romain Del Castillo a en effet laissé ses partenaires en infériorité numérique après une intervention maladroite en première période. Le joueur formé à l’OL est d’ailleurs apparu particulièrement amer dans les couloirs du Groupama Stadium avant de regagner le bus.

Brest a la rage

Dans des propos rapportés par Ouest-France, Hugo Magnetti a fait part de sa colère à la suite du carton rouge infligé à Del Castillo. Selon lui, l’image arrêtée présentée par la VAR à l’arbitre a « faussé » sa prise de décision : « À vitesse réelle, pour nous, il y a jaune. On voit que le joueur de Lyon se relève sans difficulté. »

D’ailleurs, l’arbitre de la rencontre avait initialement sorti un carton jaune à l’encontre du joueur brestois. Une décision que Kenny Lala estimait justifiée et qui aurait, selon lui, dû être maintenue : « C’est son rôle d’aller voir les images, mais s’il a un minimum d’empathie, il se rend compte que ce n’est pas intentionnel. Romain ne voulait pas lui casser la jambe ni même effectuer un tacle. C’est un malentendu, il n’y a rien de méchant, les deux joueurs se sont serrés la main. On devrait malgré tout en tenir compte. »

Julien Lachuer, qui remplaçait Éric Roy, grippé, dimanche soir à Lyon, a lui aussi regretté cette décision, tout en se montrant mesuré à l’égard de l’homme au sifflet : « C’est dommage, ce n’est pas volontaire. On demande de l’engagement, des duels. Là, il veut intervenir et, malheureusement, le pied retombe sur le mollet ou la cheville. C’est la décision de l’arbitre, on l’accepte. »

Le Stade Brestois espère désormais que la sanction infligée à Romain Del Castillo ne sera pas trop lourde. L’ailier droit breton est un élément essentiel de l’équipe d’Éric Roy, qui réalise pour l’instant une saison en dents de scie et qui a besoin de ses meilleurs joueurs.