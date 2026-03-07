PSG : Luis Enrique a trouvé l'erreur fatale

Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^
Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire
Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux
Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné
Si vous mettez Lorient et Brest dans vos favorits pour le top 7 Il y aura des surprises dans le haut du classement je pense que ce sont les 2 équipes qui jouent le plus d'équipes du haut du classement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
