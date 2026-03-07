ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

PSG : Luis Enrique a trouvé l'erreur fatale

Le Paris Saint-Germain a perdu face à AS Monaco en Ligue 1 ce vendredi soir. Les Franciliens semblent émoussés et pourraient bien finir par le payer très cher.
À Paris, la saison n’est pas évidente à gérer. Luis Enrique savait que, sans une préparation rigoureuse, son effectif allait souffrir physiquement. D’autant que l’Espagnol et ses adjoints ont choisi de ne pas se renforcer massivement sur le marché des transferts. La saison n’est pas encore terminée, mais déjà, le pessimisme règne au Paris Saint-Germain.
La récente défaite face à AS Monaco a une fois de plus mis en évidence le manque de fraîcheur du club de la capitale. Pour Romain Beddouk, ce que vivent les champions d'Europe cette saison n’a rien d’anormal, et Luis Enrique aurait dû mieux le savoir.

Luis Enrique, une erreur magistrale repérée 

Ces dernières heures, via son compte X, le journaliste a dressé un constat très cinglant de la situation dans la capitale :
« Comptez. C'était le 105ᵉ match depuis le 16 août 2024. 105. En un an et demi. Le seul moyen de résister est d'avoir un effectif ultra fourni. À terme, les calendriers contraindront les clubs à avoir 50 joueurs sous contrat. Le Paris Saint-Germain s'est trompé : le pari était perdu d'avance. »

PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco
Luis Enrique va devoir continuer de jongler avec un effectif réduit. Pour le prochain affrontement contre Chelsea, il pourrait ne pas pouvoir compter sur Fabián Ruiz, mais également sur Joao Neves. Ces deux joueurs, essentiels la saison passée, peinent désormais à enchaîner les matchs à un rythme soutenu.
Et cela se paye cash sur le terrain : le Paris Saint-Germain apparaît moins souverain et globalement moins performant qu’auparavant. Pourtant, malgré ces difficultés, le club de la capitale reste une équipe de caractère, capable de réagir dans les moments difficiles. Chelsea a donc toutes les raisons de se méfier de l’orgueil et de la détermination du champion en titre.
