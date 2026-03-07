OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

En échec durant la séance de tirs au but contre Toulouse (2-2, 3-4 tab) mercredi, Leonardo Balerdi a contribué à l’élimination de l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Les supporters marseillais se sont encore déchaînés contre l’Argentin, avec la complicité du quotidien régional La Provence.

L’Olympique de Marseille prend cher. Déjà remontés après l’élimination en Ligue des Champions, les supporters marseillais digèrent encore moins la désillusion en Coupe de France. Le club phocéen tenait l’opportunité de remporter la compétition en l’absence du Paris Saint-Germain, et grâce à un tirage au sort a priori favorable. Mais les hommes d’Habib Beye ont été sortis à domicile par Toulouse mercredi.

Sans parler de la fébrilité défensive tout au long de ce quart de finale, le vice-champion de France a manqué sa séance de tirs au but. Notamment en cause, le capitaine Leonardo Balerdi qui a complètement raté sa tentative. Régulièrement critiqué, l’Argentin a donc reçu une nouvelle vague de commentaires négatifs. Un traitement inacceptable pour le journaliste Sacha Nabet.

« C’est fou l’harcèlement banalisé qu’est en train de subir Balerdi depuis l’élimination contre Toulouse, s’est étonné notre confrère de Canal+ sur X. Comme si c’était lui le seul fautif de ce marasme. Aucun défenseur n’a été à la hauteur cette saison (pour ne pas dire toute l’équipe). Mais comme c’est toujours plus simple d’incriminer qu’une seule personne. L'équipe entière est fautive de toutes ces éliminations. »

Ce n’est pas l’avis de La Provence qui, au coup de sifflet final, a tendu le micro aux supporters qui quittaient le Vélodrome dans une colère noire. Autant dire que Leonardo Balerdi n’a pas été épargné. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a notamment été insulté par le youtubeur Bengous. D’où le nouveau coup de gueule de Sacha Nabet contre la vidéo du média régional.

« 1m34 d’acharnement, a-t-il dénoncé. Tendre le micro à chaud en questionnant les supporters sur Balerdi. Vous participez à son harcèlement et vous déviez le débat. L’équipe entière est responsable de ce marasme, pas un seul joueur ! » Il est vrai que Leonardo Balerdi est loin d’être le seul problème à l’Olympique de Marseille.