OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

Il est bien meilleur que certains joueurs vendus plus de 200 M
Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^
Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire
Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux
Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
1m34 d’acharnement.. Tendre le micro à chaud en questionnant les supporters sur Balerdi. Vous participez à son harcèlement et vous déviez le débat. L’équipe entière est responsable de ce marasme, pas un seul joueur !
C’est fou l’harcèlement banalisé qu’est en train de subir Balerdi depuis l’élimination contre Toulouse. Comme si c’était lui le seul fautif de ce marasme. Aucun défenseur n’a été à la hauteur cette saison (pour ne pas dire toute l’équipe). Mais comme c’est toujours plus simple