La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le Racing Club de Lens a de nouveaux supporters en Ligue 1. Le règlement stipule que le vainqueur de la compétition, s’il a déjà décroché un billet via le championnat, libère une place européenne. Ce serait une excellente nouvelle pour de nombreuses formations.

Tombeur de l’Olympique Lyonnais (2-2, 5-4 tab) en quarts de finale jeudi, le Racing Club de Lens n’a pas seulement obtenu un billet pour le dernier carré. Le club artésien a également récupéré le statut de favori de la Coupe de France. D’autant que les Sang et Or recevront Toulouse en demi-finales. Il faut évidemment se méfier des Toulousains qui ont arraché la qualification à Marseille (2-2, 4-3 tab) mercredi. Mais on peut quand même dire que les hommes de Pierre Sage sont en position idéale pour atteindre la finale. Et pour rendre service à plusieurs pensionnaires de Ligue 1.

Rappelons effectivement qu’en cas de billet déjà décroché via le championnat, c’est-à-dire en finissant dans le top 6, le vainqueur de la Coupe de France, en théorie qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Europa, libère automatiquement une place européenne. Celle-ci reviendrait au septième de Ligue 1. Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour les nombreux candidats à l’Europe.

Après 24 journées de championnat, c’est l’AS Monaco qui occupe ce septième rang pour le moment frustrant, mais qui deviendrait satisfaisant si le Racing Club de Lens, actuel deuxième de Ligue 1, soulevait la Coupe de France en mai prochain. Le club de la Principauté a donc une bonne raison de soutenir les Sang et Or dans cette coupe nationale, tout comme les autres équipes qui naviguent dans la même zone au classement. On pense à Lille, au Stade Rennais, à Brest ou encore Lorient, sans compter Strasbourg qui fait aussi partie des demi-finalistes de la Coupe de France.