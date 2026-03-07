Florian Thauvin

La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent

Coupe de France07 mars , 15:30
parEric Bethsy
1
Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le Racing Club de Lens a de nouveaux supporters en Ligue 1. Le règlement stipule que le vainqueur de la compétition, s’il a déjà décroché un billet via le championnat, libère une place européenne. Ce serait une excellente nouvelle pour de nombreuses formations.
Tombeur de l’Olympique Lyonnais (2-2, 5-4 tab) en quarts de finale jeudi, le Racing Club de Lens n’a pas seulement obtenu un billet pour le dernier carré. Le club artésien a également récupéré le statut de favori de la Coupe de France. D’autant que les Sang et Or recevront Toulouse en demi-finales. Il faut évidemment se méfier des Toulousains qui ont arraché la qualification à Marseille (2-2, 4-3 tab) mercredi. Mais on peut quand même dire que les hommes de Pierre Sage sont en position idéale pour atteindre la finale. Et pour rendre service à plusieurs pensionnaires de Ligue 1.
Rappelons effectivement qu’en cas de billet déjà décroché via le championnat, c’est-à-dire en finissant dans le top 6, le vainqueur de la Coupe de France, en théorie qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Europa, libère automatiquement une place européenne. Celle-ci reviendrait au septième de Ligue 1. Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour les nombreux candidats à l’Europe.
Après 24 journées de championnat, c’est l’AS Monaco qui occupe ce septième rang pour le moment frustrant, mais qui deviendrait satisfaisant si le Racing Club de Lens, actuel deuxième de Ligue 1, soulevait la Coupe de France en mai prochain. Le club de la Principauté a donc une bonne raison de soutenir les Sang et Or dans cette coupe nationale, tout comme les autres équipes qui naviguent dans la même zone au classement. On pense à Lille, au Stade Rennais, à Brest ou encore Lorient, sans compter Strasbourg qui fait aussi partie des demi-finalistes de la Coupe de France.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
Tout afficher
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0453
OM

OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

ICONSPORT_309870_0164
Equipe de France

EdF : Kroupi ne pense qu'à ça et prévient Deschamps

Ligue 1
Ligue 1

Nantes - Angers : Les compos (17h sur Ligue 1+)

ICONSPORT_283183_0204
PSG

PSG : Luis Enrique a trouvé l'erreur fatale

Fil Info

07 mars , 17:00
OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin
07 mars , 16:30
EdF : Kroupi ne pense qu'à ça et prévient Deschamps
07 mars , 16:15
Nantes - Angers : Les compos (17h sur Ligue 1+)
07 mars , 16:00
PSG : Luis Enrique a trouvé l'erreur fatale
07 mars , 15:00
Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter
07 mars , 14:30
OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille
07 mars , 14:00
Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner
07 mars , 13:40
OM : Medina n'est pas fit, Marseille l'accuse

Derniers commentaires

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire

OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné

La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent

Si vous mettez Lorient et Brest dans vos favorits pour le top 7 Il y aura des surprises dans le haut du classement je pense que ce sont les 2 équipes qui jouent le plus d'équipes du haut du classement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading