ICONSPORT_309870_0164
Eli Junior Kroupi

EdF : Kroupi ne pense qu'à ça et prévient Deschamps

Equipe de France07 mars , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L'équipe de France ne manquera pas de solutions offensives lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Éli Junior Kroupi a de bonnes chances de croire qu'il fera partie de l'aventure.
L'équipe de France sera l'une des grandes favorites de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps sortent d'une victoire en 2018 et d'une finale en 2022. Les attentes seront donc particulièrement élevées autour des Tricolores. Didier Deschamps dispose encore de quelques semaines pour décider du groupe qui sera convoqué pour l'événement. Il reste encore des places à prendre, notamment en attaque. S'il y a bien un joueur qui crève l'écran en ce moment en Premier League, c'est Éli Junior Kroupi. L'attaquant de 19 ans affiche une grande envie de jouer pour l'équipe de France et ne s'en cache pas.

Kroupi dépose sa candidature ?

Lors d'un entretien récent accordée à Téléfoot, l'ancien du FC Lorient a en effet envoyé un message fort à Didier Deschamps avant la Coupe du monde : « Si un joueur te dit qu’il n’a pas envie de jouer la Coupe du monde c’est qu’il n’a pas envie de jouer au foot. Forcément, jouer une Coupe du monde avec son pays, ce serait incroyable. Si elle doit arriver elle arrive, sinon je devais travailler pour atteindre cet objectif là. »

Lire aussi

France ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli KroupiFrance ou Côte d’Ivoire, la position radicale d'Eli Kroupi
Lors de ce mois de mars, l'équipe de France disputera deux rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie. Deux tests pour Didier Deschamps, qui pourrait décider de convoquer Éli Junior Kroupi.
Cette saison, avec Bournemouth, le natif de Lorient a inscrit huit buts en 26 matchs toutes compétitions confondues. À seulement 19 ans, l'attaquant dispose encore de temps pour peaufiner sa progression. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne manque pas d'ambition au plus haut niveau. L'équipe de France est donc prévenue sur ses intentions, sachant que Kroupi pourrait également choisir de représenter la Côte d'Ivoire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
Liga

Le Real furieux, Camavinga prend un tacle dans les dents

ICONSPORT_312883_0453
OM

OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

Ligue 1
Ligue 1

Nantes - Angers : Les compos (17h sur Ligue 1+)

Fil Info

07 mars , 17:30
Le Real furieux, Camavinga prend un tacle dans les dents
07 mars , 17:00
OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin
07 mars , 16:15
Nantes - Angers : Les compos (17h sur Ligue 1+)
07 mars , 16:00
PSG : Luis Enrique a trouvé l'erreur fatale
07 mars , 15:30
La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent
07 mars , 15:00
Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter
07 mars , 14:30
OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille
07 mars , 14:00
Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

Derniers commentaires

Plus de 150 ME pour Olise, le PSG va halluciner

Il est bien meilleur que certains joueurs vendus plus de 200 M

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire

OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading