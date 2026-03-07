EdF : Kroupi ne pense qu'à ça et prévient Deschamps

L'équipe de France ne manquera pas de solutions offensives lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. Éli Junior Kroupi a de bonnes chances de croire qu'il fera partie de l'aventure.

L' équipe de France sera l'une des grandes favorites de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps sortent d'une victoire en 2018 et d'une finale en 2022. Les attentes seront donc particulièrement élevées autour des Tricolores. Didier Deschamps dispose encore de quelques semaines pour décider du groupe qui sera convoqué pour l'événement. Il reste encore des places à prendre, notamment en attaque. S'il y a bien un joueur qui crève l'écran en ce moment en Premier League, c'est Éli Junior Kroupi. L'attaquant de 19 ans affiche une grande envie de jouer pour l'équipe de France et ne s'en cache pas.

Kroupi dépose sa candidature ?

Lors d'un entretien récent accordée à Téléfoot, l'ancien du FC Lorient a en effet envoyé un message fort à Didier Deschamps avant la Coupe du monde : « Si un joueur te dit qu’il n’a pas envie de jouer la Coupe du monde c’est qu’il n’a pas envie de jouer au foot. Forcément, jouer une Coupe du monde avec son pays, ce serait incroyable. Si elle doit arriver elle arrive, sinon je devais travailler pour atteindre cet objectif là. »

Lors de ce mois de mars, l'équipe de France disputera deux rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie. Deux tests pour Didier Deschamps, qui pourrait décider de convoquer Éli Junior Kroupi.

Cette saison, avec Bournemouth, le natif de Lorient a inscrit huit buts en 26 matchs toutes compétitions confondues. À seulement 19 ans, l'attaquant dispose encore de temps pour peaufiner sa progression. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne manque pas d'ambition au plus haut niveau. L'équipe de France est donc prévenue sur ses intentions, sachant que Kroupi pourrait également choisir de représenter la Côte d'Ivoire.