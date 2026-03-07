Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter

Le PSG s'est fait surprendre par l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Une défaite qui plonge les Franciliens dans le doute avant la réception de Chelsea en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain est de nouveau dans le doute après sa défaite face à AS Monaco. Les hommes de Luis Enrique manquent d'idées et de fraîcheur pour surmonter les moments difficiles. Une situation récurrente depuis le début de la saison, qui ne rassure pas les supporters du club parisien.

La réception de Chelsea mercredi soir au Parc des Princes s’annonce cruciale pour un PSG en proie au doute. Pourtant, certains observateurs estiment que les champions d'Europe sauront se montrer à la hauteur, poussés par leur orgueil et l’envie de réagir.

Le PSG prêt à répondre ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Tidiany M'Bo a en effet indiqué : « Sur l'intensité, c'est difficile de se prononcer. Avec la musique de la Ligue des champions, ma conviction est que le Paris Saint-Germain va monter d'un cran le curseur de l'intensité, de la concentration et de la discipline.

Il faut qu'ils se mettent au niveau. Dans le football, Paris peut riposter avec des armes : de la possession et de la mobilité. Mais les états de forme sont hétérogènes. Il faut retrouver le bloc équipe. Sur une double confrontation, tu vas souffrir. La saison passée, ils ont aussi souffert constamment. Ils doivent retrouver de la fraîcheur physique et des affinités. »

Le Paris Saint-Germain est déjà dos au mur cette saison. Luis Enrique a évoqué la nécessité de retrouver de la fraîcheur mentale. Les champions d'Europe en titre devront encore prouver qu'ils ont les ressources pour battre une équipe européenne de haut niveau, sous peine de connaître une grosse désillusion. À noter qu'en Ligue 1, le PSG n'est également pas assuré de remporter le titre. Il va donc falloir envoyer des messages forts rapidement malgré les difficultés et blessures rencontrées.