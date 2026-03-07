ICONSPORT_361127_0017

Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter

PSG07 mars , 15:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG s'est fait surprendre par l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Une défaite qui plonge les Franciliens dans le doute avant la réception de Chelsea en Ligue des champions.
Le Paris Saint-Germain est de nouveau dans le doute après sa défaite face à AS Monaco. Les hommes de Luis Enrique manquent d'idées et de fraîcheur pour surmonter les moments difficiles. Une situation récurrente depuis le début de la saison, qui ne rassure pas les supporters du club parisien.
La réception de Chelsea mercredi soir au Parc des Princes s’annonce cruciale pour un PSG en proie au doute. Pourtant, certains observateurs estiment que les champions d'Europe sauront se montrer à la hauteur, poussés par leur orgueil et l’envie de réagir.

Le PSG prêt à répondre ? 

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, Tidiany M'Bo a en effet indiqué : « Sur l'intensité, c'est difficile de se prononcer. Avec la musique de la Ligue des champions, ma conviction est que le Paris Saint-Germain va monter d'un cran le curseur de l'intensité, de la concentration et de la discipline.
Il faut qu'ils se mettent au niveau. Dans le football, Paris peut riposter avec des armes : de la possession et de la mobilité. Mais les états de forme sont hétérogènes. Il faut retrouver le bloc équipe. Sur une double confrontation, tu vas souffrir. La saison passée, ils ont aussi souffert constamment. Ils doivent retrouver de la fraîcheur physique et des affinités. »

Le Paris Saint-Germain est déjà dos au mur cette saison. Luis Enrique a évoqué la nécessité de retrouver de la fraîcheur mentale. Les champions d'Europe en titre devront encore prouver qu'ils ont les ressources pour battre une équipe européenne de haut niveau, sous peine de connaître une grosse désillusion. À noter qu'en Ligue 1, le PSG n'est également pas assuré de remporter le titre. Il va donc falloir envoyer des messages forts rapidement malgré les difficultés et blessures rencontrées.
Derniers commentaires

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Je suis un petit peu plus optimiste depuis le pronostique de Govou. Comme il se plante toujours, on a une petite chance de s'en sortir, malgré tous nos blessés.^^

OM : Ecoeurés, des abonnés abandonnent Marseille

Couché sale cabot Tu n'étais pas encore né mais avant qsi, 18 000, puis 16000, puis 15000 abonnés, alors silence et va à la niche, les supp parisiens ne valent pas mieux et ne sont là que ds la victoire

OL : Fonseca déballe tout sur le cas Malick Fofana

Et pendant ce temps là, Doukoure tranquille il fait sa saison, et le barco qui passe a coté de la civiere qui amène Fofana, sans un geste, sans aucune compassion, et les medias qui continuent a s'extasier devant eux

Deschamps et Tolisso, une embrouille cachée au grand public ?

Faut arrêter avec vos embrouilles Toliso mérite , a le niveau Mais bon , à part si DD veut mettre de l'expérience dans son groupe ; son âge va l'empêcher d'être sélectionné

La Coupe pour Lens, des clubs de Ligue 1 se mobilisent

Si vous mettez Lorient et Brest dans vos favorits pour le top 7 Il y aura des surprises dans le haut du classement je pense que ce sont les 2 équipes qui jouent le plus d'équipes du haut du classement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

