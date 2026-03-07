Ligue 1
Nantes - Angers : Les compos (17h sur Ligue 1+)

Nantes : Lopes – Awaziem, Yousuf, Cozza – Centonze, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado – Ganago, Abline.
Angers : Koffi – Arcus, Biumla, Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, Belkebla, Van den Boomen – Koyalipou, Sbaï.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

