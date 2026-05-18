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PSG : Luis Campos se déchaîne, il va signer

PSG18 mai , 18:30
parEric Bethsy
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Déterminé à éviter la fuite de ses meilleurs jeunes, le Paris Saint-Germain a convaincu Adam Ayari. L’ailier des U19 parisiens devrait bientôt signer son premier contrat professionnel avec son club formateur malgré le forcing de l’Ajax Amsterdam.
Le Paris Saint-Germain a beau ouvrir les portes de l’équipe première à ses jeunes, certains d’entre eux sont toujours tentés d’aller voir ailleurs. C’est effectivement le cas de Mathis Jeangeal qui, malgré les deux apparitions offertes par Luis Enrique cette saison, ne devrait pas accepter de signer son premier contrat professionnel avec les champions d’Europe. Il faut dire que le milieu offensif de 17 ans est convoité, tout comme son coéquipier Adam Ayari. De son côté, l’ailier âgé de 18 ans fait l’objet d’un vif intérêt de l’Ajax Amsterdam juste avant la fin de son contrat aspirant.

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Le titi a même visité les installations de la formation néerlandaise il y a quelques semaines. Face à cette menace, le Paris Saint-Germain a poussé pour convaincre son joueur auteur d’une saison à 18 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Considéré comme un cadre des U19 parisiens après une excellente deuxième partie d’exercice, Adam Ayari a vu Luis Campos intervenir dans les discussions. Selon le journaliste du Parisien Benjamon Quarez, le conseiller sportif s’est personnellement impliqué avec un discours positif auprès du jeune talent à qu’il a présenté un plan pour les années à venir.
Résultat, la tendance serait désormais en faveur du Paris Saint-Germain. Notre confrère indique que le club de la capitale se montre confiant quant à la signature d’Adam Ayari pour un premier contrat professionnel. Les négociations vont dans le bon sens et pourraient permettre aux deux parties de s’entendre dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle pour la direction francilienne qui croit beaucoup au potentiel de son international U19 français.
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4
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603418610534013
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6
Rennes
5934178959509
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533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
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44341111124750-3
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Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
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