OL : Un magicien apporte 70 ME à Lyon

Troisième de Ligue 1, l'OL réalise une saison exceptionnelle compte tenu des maigres investissements de l'été dernier. Plus performantes que prévu, les recrues estivales ont vu leur valeur marchande exploser.

Le maintien ou le milieu de tableau dans le meilleur des cas. Observateurs comme supporters n'étaient pas optimistes pour l' Olympique Lyonnais en début de saison. Très endetté, le club rhodanien avait frôlé la Ligue 2 et baissait drastiquement ses dépenses au mercato . Plus de Lacazette, Cherki et Mikautadze. Place à des inconnus nommés Pavel Sulc, Adam Karabec, Afonso Moreira ou encore Tyler Morton. Arrivé de Liverpool, le milieu anglais était le joueur le plus cher de l'été. Il débarquait contre 10 millions d'euros seulement.

L'OL créateur de plus-values folles

Sur le papier, l'équipe lyonnaise n'en menait pas large face à l'armada marseillaise ou aux solides formations monégasque et lilloise. Cependant, c'est bien l'OL qui figure actuellement sur le podium de Ligue 1. Les Gones devancent le LOSC, l'ASM et très nettement l'OM. Une belle réussite sportive signée Paulo Fonseca. Le Portugais a su créer une équipe séduisante et solidaire tout en faisant progresser de jeunes talents. Lyon pourrait en récolter les fruits l'été prochain.

Sur la dernière mise à jour du site Transfermarkt, on peut constater l'énorme bond fait par les recrues lyonnaises. Acheté 10 millions d'euros, Morton en vaut désormais 25 millions d'euros. Recruté 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc possède une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros actuellement. Ruben Kluivert et Dominik Greif ont doublé tous les deux leurs valeurs marchandes en moins d'un an. Mais, la progression la plus impressionnante est celle d'Afonso Moreira. Récupéré au Sporting pour 2 millions d'euros seulement, il vaut désormais cinq fois plus (10 millions d'euros).

Des estimations prudentes puisque le marché et les clubs étrangers donnent souvent des sommes supérieures au mercato. Avec une possible qualification en Ligue des champions dans deux semaines maximum, l'OL pourrait enfin retrouver des comptes plus dignes de son statut.