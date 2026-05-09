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OL : Un magicien apporte 70 ME à Lyon

OL09 mai , 10:00
parMehdi Lunay
6
Troisième de Ligue 1, l'OL réalise une saison exceptionnelle compte tenu des maigres investissements de l'été dernier. Plus performantes que prévu, les recrues estivales ont vu leur valeur marchande exploser.
Le maintien ou le milieu de tableau dans le meilleur des cas. Observateurs comme supporters n'étaient pas optimistes pour l'Olympique Lyonnais en début de saison. Très endetté, le club rhodanien avait frôlé la Ligue 2 et baissait drastiquement ses dépenses au mercato. Plus de Lacazette, Cherki et Mikautadze. Place à des inconnus nommés Pavel Sulc, Adam Karabec, Afonso Moreira ou encore Tyler Morton. Arrivé de Liverpool, le milieu anglais était le joueur le plus cher de l'été. Il débarquait contre 10 millions d'euros seulement.

L'OL créateur de plus-values folles

Sur le papier, l'équipe lyonnaise n'en menait pas large face à l'armada marseillaise ou aux solides formations monégasque et lilloise. Cependant, c'est bien l'OL qui figure actuellement sur le podium de Ligue 1. Les Gones devancent le LOSC, l'ASM et très nettement l'OM. Une belle réussite sportive signée Paulo Fonseca. Le Portugais a su créer une équipe séduisante et solidaire tout en faisant progresser de jeunes talents. Lyon pourrait en récolter les fruits l'été prochain.
Sur la dernière mise à jour du site Transfermarkt, on peut constater l'énorme bond fait par les recrues lyonnaises. Acheté 10 millions d'euros, Morton en vaut désormais 25 millions d'euros. Recruté 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc possède une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros actuellement. Ruben Kluivert et Dominik Greif ont doublé tous les deux leurs valeurs marchandes en moins d'un an. Mais, la progression la plus impressionnante est celle d'Afonso Moreira. Récupéré au Sporting pour 2 millions d'euros seulement, il vaut désormais cinq fois plus (10 millions d'euros).

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Des estimations prudentes puisque le marché et les clubs étrangers donnent souvent des sommes supérieures au mercato. Avec une possible qualification en Ligue des champions dans deux semaines maximum, l'OL pourrait enfin retrouver des comptes plus dignes de son statut.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

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Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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