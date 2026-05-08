OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe

Déniché dans la réserve du Sporting Portugal, Afonso Moreira a crevé l'écran cette saison. L'OL risque de recevoir des offres copieuses et une vente n'est plus totalement écartée.

Révélation de cette saison à l ’Olympique Lyonnais , Afonso Moreira n’est pas le seul joueur à avoir explosé en étant méconnu à son arrivée. Mais sa progression est spectaculaire et il est désormais un titulaire indiscutable, faisant totalement oublier Malick Fofana. Paulo Fonseca ne cesse de lui rendre hommage, tant son équipe n’attaque pas de la même façon quand il n’est pas là.

Acheté pour seulement 2 millions d’euros, le Portugais voit sa valeur être multipliée au moins par 10 en moins d’un an. S’il a été question de l’intérêt de Manchester United, le dossier s’emballe aussi de l’autre côté des Alpes. Selon A Bola et TuttoMercatoWeb, plusieurs clubs italiens sont sur les rangs d’un joueur qui a déjà été observé par les scouts de grands clubs de Serie A

Le Sporting a un pourcentage sur la plus-value

Concernant le montant d’un éventuel transfert, la somme de 40 millions d’euros parfois évoquée est considérée comme exagérée. Et en Italie, on est persuadé de pouvoir recruter Afonso Moreira pour 25 millions d’euros. L’OL réaliserait une très belle vente avec un joueur inattendu, et cela aurait le don de faire entrer de l’argent dans les caisses d’un club qui reste en grande difficulté à ce niveau. De plus, cela laisserait la place à Malick Fofana, invendable cet été, en vue de la saison prochaine.

A noter que la totalité de cette vente n’irait pas dans les poches de l’OL, puisque le Sporting a glissé une clause lui permettant de toucher 20 % sur une éventuelle future plus-value. Avec une vente à 25 ME, le club de Lisbonne récupérait ainsi quasiment 5 millions d’euros tout de même. A 21 ans, le natif de Lamego n’a pour le moment rien laissé transparaître de son côté, et il possède un contrat l’emmenant jusqu’en 2029 avec l’OL, ce qui laisse un peu de marge s’il veut continuer sa progression dans le Rhône la saison prochaine.