OL : Un gros départ en vue !

Le mercato ambitieux de l'OL fait saliver. Mais après quelques départs mineurs (Kumbedi, Satriano et Barisic), Lyon va devoir se séparer d'un joueur de son effectif dans les 10 prochains jours.

Après Endrick et Nartey, l’OL ambitionne de faire venir un troisième joueur. Paulo Fonseca a semé le doute à une semaine d’écart, assurant qu’il avait besoin d’un joueur offensif de plus capable de fixer les défenses, avant de laisser entendre qu’un renfort en défense était possible avec les contacts pour faire signer Noham Kamara. Des arrivées qui provoquent forcément de l’ambition retrouvée chez les supporters lyonnais, d’autant que les ventes majeures annoncées n’ont pas eu lieu.

La DNCG demande une belle vente à l'OL

Mais à ce niveau, il va tout de même falloir que l’OL lâche un peu de lest. De nombreux suiveurs du championnat de France s’étonnent de voir que Lyon, avec son déficit et son suivi par la DNCG, s’autorise des recrutement sans avoir besoin de vendre. Et l’encadrement de la masse salariale n’a pas l’air de poser de problèmes pour enregistrer les recrues. Pourtant, en théorie, il faut que l’ensemble des salaires de l’effectif n’augmente pas entre le début et la fin du mercato . Barisic, Kumbedi et Satriano ont beau avoir officiellement quitté Lyon, cela ne suffit pas.

L’arrangement trouvé avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick, permet de contourner un peu cette exigence. Mais comme le souligne Olympique et Lyonnais, il y aura bien une vente dans les 10 derniers jours du mercato . Elle servira à compenser la signature de Noah Nartey, qui arrive dans le cadre d’un transfert à 10 ME environ, et possède donc un salaire loin d’être ridicule. L’OL possède du monde au milieu de terrain, mais des joueurs comme Orel Mangala sont annoncés comme impossibles à vendre.

Un départ aura néanmoins bien lieu, et il faudra regarder du côté des joueurs qui ne sont pas jugés comme indispensables, et possèdent en même temps une valeur marchande et un salaire de bon niveau. Les regards se tournent surtout vers Tanner Tessmann. Mais maintenant que l’équipe tourne bien et qu’il a du temps de jeu, l’Américain n’est plus très chaud pour quitter l’OL à six mois de la Coupe du monde. Et il n'y a pas tant de joueurs que cela qui peuvent être vendus par Lyon cet hiver.