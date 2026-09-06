Arsenal voulait un joueur du PSG et de l'OL au mercato
Barcola

Arsenal voulait un joueur du PSG et de l'OL au mercato

Mercato06 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
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Arsenal compte bien tout rafler cette saison, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Les Gunners n'auront néanmoins pas réalisé le mercato estival espéré.
À Arsenal, on croit dur comme fer en une première victoire en Ligue des champions. La saison passée, les Londoniens avaient échoué de peu en finale face au PSG. Les Gunners ont néanmoins réussi à mettre la main sur la Premier League. Lors de cet exercice, l'objectif sera donc de faire encore mieux. Afin de rendre cela possible, Arsenal voulait frapper fort cet été sur le marché des transferts. Mais la concurrence est forte entre les équipes anglaises... Au final, les pensionnaires de l'Emirates Stadium auront mis la main sur Ezri Konsa, Piero Hincapié, Bruno Guimarães ou encore Christos Tzolis. Mais ce ne sont pas vraiment les joueurs qui figuraient en tête des plans initiaux.

Arteta a de quoi être frustré 

La BBC relaie ces dernières heures la liste du mercato qui était prévue par Arsenal. Une liste de 21 joueurs dans laquelle figurent bien Bradley Barcola, en deuxième position, et Malick Fofana, en onzième. Aucun des deux joueurs n'aura finalement signé à Londres. Le premier a rejoint les rangs de Liverpool, tandis que le second a pris la direction de Sunderland dans les derniers instants du marché des transferts. À noter que la grande priorité des Gunners était également Morgan Rogers, qui a signé à Chelsea.

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Arsenal devra donc composer cette saison avec un bel effectif, mais pas totalement en adéquation avec les demandes de Mikel Arteta. Surtout que l'entraîneur espagnol va croiser en Premier League bon nombre de joueurs qu'il souhaitait attirer dans son équipe. Une situation qui pourrait forcément donner quelques regrets au technicien, même si les Gunners disposent malgré tout d'un groupe suffisamment compétitif pour jouer sur tous les tableaux.
Après la réception de Chelsea ce dimanche en Premier League, les Londoniens se déplaceront à Naples pour lancer leur campagne en Ligue des champions. Un premier rendez-vous européen qui permettra déjà de mesurer les ambitions d'Arsenal cette saison.
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