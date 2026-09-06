L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

3e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Buts : Gouiri (8e, 53e) pour l’OM ; Sinayoko (1ère, 19e, 86e sp) pour le Paris FC.

Grâce à un impressionnant triplé de Lassine Sinayoko, le Paris FC a dominé l'Olympique de Marseille (3-2), qui malgré un bon match d'Amine Gouiri s'enfonce dans le ventre mou du classement de la Ligue 1 avec cette deuxième défaite de suite.

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche soir au Vélodrome, puisque l’ouverture du score se déroulait dès les premières secondes de jeu ! Sur la première action, Pagis envoyait en profondeur Koleosho, qui se jouait de Weah et Aguerd sur le côté gauche avant d’offrir un caviar à Sinayoko. Esseulé, le buteur malien n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond pour climatiser le public marseillais (0-1 à la 1ère). Une entame catastrophique pour l’OM, qui réagissait toutefois assez vite. Profitant d’une mésentente entre Camara et Chergui dans la surface parisienne, Gouiri ne se faisait pas prier pour récupérer la balle et l’envoyer dans le but de Trapp avec l’aide du poteau (1-1 à la 8e).

Un bonheur de courte durée pour les Phocéens, vu que le diable de Sinayoko redonnait ensuite l’avantage à son équipe. Sur un corner joué à deux entre Pagis et Kebbal, l’ancien attaquant d’Auxerre, libre de tout marquage dans la surface, piquait sa tête pour doubler la mise (1-2 à la 19e) et donner une avance au PFC jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Marseille répondait avec Gouiri, encore. Suite à un bon travail d’Harit sur le côté droit, Coppola ratait son intervention et Gouiri en profitait pour catapulter le ballon dans la lucarne opposée d’une belle volée du droit (2-2 à la 53e).

En fin de match, sur une frappe anodine de l'entrant Moses Simon, Egan-Riley déviait le ballon de la main dans sa surface. Avec l'aide de la VAR, Monsieur Turpin désignait donc logiquement le point de penalty (85e). Une offrande parfaitement saisie par... Sinayoko, qui prenait De Lange à contre-pied pour inscrire un triplé (2-3 à la 86e) et offrir une victoire de prestige pour le Paris FC face à l' OM au Vélodrome.

Grâce à cette deuxième victoire en trois journées, le PFC de Liam Rosenior s'installe à la deuxième place du classement de la Ligue 1, à deux longueurs de Monaco, toujours seul leader. À cause de cette deuxième défaite de suite, le Marseille de Bruno Genesio tombe à la 10e place pour se retrouver à quatre unités du podium et d'un peloton mené par le PFC, l'OL, Lille ou Rennes.