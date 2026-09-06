L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

Pavane le bad gones
Normal... il manque entre 40 et 60 millions d'euros pour équilibrer à peu près les comptes de l'OM.
Il faut continuer comme ça. Ça passera huit fois sur dix Allez l'OM
Les 3 prochains matchs vont être très difficiles pour les marseillais ! Rennes, besiktas, PSG!!! Je vois pas genesio continuer à l’issue
Pas besoin d'être un pro du prono pour savoir que l'OL allait perdre ce match.
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
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|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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🥶 Entame de match 𝗖𝗔𝗧𝗔𝗦𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗜𝗤𝗨𝗘 ! En moins de 30 secondes, déjà 1-0 pour le @ParisFC grâce à Sinayoko face à l'@OM_Officiel ! #OMPFC
😕 Grosse erreur de relance du @ParisFC, évidemment Amine Gouiri ne manque pas l'occasion d'égaliser ! Ce match est FOU ! #OMPFC
🔥 Gouiri 2 👊 Sinayoko 2 Ils nous régalent ce soir pour ce #OMPFC !
𝑳𝑬 𝑺𝑰𝑵𝑨𝒀𝑶-𝑺𝑯𝑶𝑾 ! 🕺 Le Paris FC s'impose face à l'OM grâce à un triplé de grande classe de @Lasso7r ! ⚽️⚽️⚽️ Une opération XXL pour les hommes de Liam Rosenior, qui prennent la 2ème place de @Ligue1. 💪
⏱️ 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 | #OMPFC 2️⃣-3️⃣ Nos Olympiens s'inclinent au @CEPACVelodrome. 🔜 Prochain match contre le Stade Rennais, vendredi 11/09.