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Serie A : La Juventus frustre le Milan AC

Serie A06 sept. , 22:47
parAlexis Rose
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3e journée de Serie A :
Allianz Stadium.
Juventus - AC Milan : 1-1.
Buts : Gatti (90e+2) pour la Juve ; Alphadjo Cisse (68e) pour le Milan AC.
Malgré une belle réalisation du tout jeune Alphadjo Cisse, le Milan s'est fait rejoindre la Juve dans le temps additionnel sur un but de Gatti. Avec ce nul, le Milan et la Juve s'installent dans le Top 5 avec 7 points, à deux longueurs de la Roma et l'Inter.
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Un monstre joue à l'OL, il bat 3 records en un match

De Carvalho est parti.

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Rien de dramatique pour ce club, il y a eu pire comme démarrage. Mais les footix sont toujours présents quoiqu'il se passe.

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On parle du Budget de l'OM et du PFC ? vu que les marseillais parlent budget du PSG H24, club d'incapables, les mecs ont le 2eme budget de france et ils vont finir en 2eme parti de tableau mais ca chialera sur le PSG alors que les mecs sont pas a la hauteur de leur budget, bande de merdes ! remettez vous question, club dégueulasse de 2nd zone

Longoria invente un deal qui va plomber l'OM en 2027

On n'est pas d'accord ou plutôt tu déformés mes propos. Oui un président a 2 ans max pour mettre en place son projet. Sans forcément de résultat mais pour poser les bases,une structure, une ligne directrice. Clairement, mettre son organigramme en place, s'y tenir, donner du temps et coordonner la stratégie. Ça c'est son taf. Et il s'est planté sur sur ce volet. Il a raté ce premier step. Les 2 départs de sampaoli et Tudor ne vont pas dans ce sens. Aujourd'hui,Marseille a l'héritage de sa politique sur le terrain. Oui un budget à 300M, même avec la fiscalité française est conséquent et ne l'obligeait pas a transformer l'OM en un souk à transferts. Suffit de regarder le nombre, voire le pourcentage de recrues qui se sont barrées une saison plus tard. Je persiste à dire qu'il a démonté la réputation de l'OM, que certainement des joueurs et entraîneurs ont refusé le club face à cette instabilité. Je ne vois pas un leader sur 2-3 saisons, ni une ossature claire. Un dirigeant qui ne tient pas la finances de l'entreprise qu'il représente dégage bien Plus tôt que lui, c'est la règle. Un PSG qui change de Comex tous les 4 matins sans résultat dégage. Je ne dis pas que tout lui est imputable directement mais qu'en tant que président sur une période longue, il en endosse la responsabilité. Ce que je comprends pas de sa part, c'est de ne pas avoir changé de cap et s'être entêté dans sa politique de révolution d'effectif.

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Est ce une bonne chose de garder un joueur qui voulait partir ? Jamais.

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