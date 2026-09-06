OM : Défaite contre Paris, un Marseillais prend cher

L'OM commence déjà à chuter au classement après trois journées, et les supporters sont en train de tomber sur certains joueurs pas au niveau requis.

Forcément, avec les ventes réalisées cet été et l’absence de recrutement, des joueurs qui n’avaient quasiment aucun temps de jeu la saison passée se retrouvent sur le devant de la scène. Cela leur permettra peut-être de progresser, mais pour le moment, il y a certains éléments qui sont déjà dans le collimateur des supporters.

C’est le cas de CJ Egan-Riley, considéré comme un grand espoir du football anglais lors de son arrivée, et qui avait connu une première saison difficile. Avec le départ de Benjamin Pavard, l’incertitude physique de Nayef Aguerd et la vente de Leonardo Balerdi, l’Anglais enchaine les matchs en ce début de saison. Déjà en grande difficulté à Monaco, le défenseur central de 23 ans a coulé contre le Paris FC et ses attaques rapides.

En plus de beaucoup reculer sur chaque action et de couvrir sur les contres, il a malencontreusement dévié le ballon de la main sur un tir, permettant au Paris FC d’obtenir puis inscrire le but de la victoire sur pénalty. La vague de colère que CJ Egan-Riley a provoqué risque de semer encore plus le doute dans l’esprit de Bruno Genesio, qui n’a pas beaucoup de solutions à ce poste, sachant que Geoffrey Kondogbia, qui est déjà un plan B, est blessé également.