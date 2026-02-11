L'OL met les choses au point avec Tolisso

Revenu du côté de l’Olympique Lyonnais après son aventure bavaroise, Corentin Tolisso est désormais le capitaine et leader de la formation de Paulo Fonseca. L’international français va entamer des discussions avec le club rhodanien afin de prolonger son bail.

Auteur d’une saison très solide du côté de l’ Olympique Lyonnais , Corentin Tolisso vit un véritable renouveau depuis plusieurs mois. Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, le milieu de terrain français a pris possession du brassard de capitaine. À 31 ans, le natif de Tarare est la caution d'expérience du groupe de Paulo Fonseca. En plus de son rôle de leader sur le terrain, l’ancien bavarois encadre les jeunes pousses du groupe lyonnais. Interrogé sur RMC au sujet de Tolisso, le directeur technique du club Mathieu Louis-Jean explique vouloir prolonger l’international français (28 sélections, deux buts).

Lyon veut prolonger Tolisso

Sur RMC, le directeur technique explique : « C'est un joueur important du vestiaire, notre capitaine, un vrai leader positif. Il est dans le projet bien sûr. On veut continuer avec lui. On va entamer des discussions avec lui. » Pour rappel, Corentin Tolisso possède un contrat jusqu’en 2027. À 31 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich se voit encore continuer quelques saisons du côté du club rhodanien.

Son premier objectif est de convaincre le sélectionneur Didier Deschamps de l'amener avec lui à la Coupe du monde 2026 cet été. Tolisso garde le soutien de son club dans cette quête. « Je ne peux pas croire qu'il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. C'est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu'il a les qualités », note Mathieu Louis-Jean. Hors groupe depuis début février, Corentin Tolisso a récemment soigné une blessure au niveau de l'ischio droit. De retour à l'entraînement la veille du match face à Nantes, le Lyonnais ne devrait pas tarder à retrouver les pelouses de Ligue 1