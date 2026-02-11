L'OL met les choses au point avec Tolisso

Ah tiens, comme par hasard De Zerbi est libre maintenant comme Beye pour l'OM ! Le timing parfait
Je reprendrais une tasse de seum SVP :)
Je le trouve moins bien depuis janvier . N'est-'il pas en surégime ?
Rage bien mon grand. Ton club pu la merde et c est bien fait pour les supporters dans ton genre.
faire mieux que pierre sage c'est juste impossible il a fait un exploit de faire une remontada jamais vu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🔴🔵🗣️ Quel avenir pour Tolisso ? "C'est un joueur important du vestiaire, c'est notre capitaine. Il est complètement dans le projet du club. Il mérite entièrement sa place avec les Bleus pour le Mondial 2026", affirme Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL.