ICONSPORT_294000_0079

L'OL met les choses au point avec Tolisso

OL11 févr. , 10:30
parNathan Hanini
0
Revenu du côté de l’Olympique Lyonnais après son aventure bavaroise, Corentin Tolisso est désormais le capitaine et leader de la formation de Paulo Fonseca. L’international français va entamer des discussions avec le club rhodanien afin de prolonger son bail.
Auteur d’une saison très solide du côté de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso vit un véritable renouveau depuis plusieurs mois. Depuis le départ d’Alexandre Lacazette, le milieu de terrain français a pris possession du brassard de capitaine. À 31 ans, le natif de Tarare est la caution d'expérience du groupe de Paulo Fonseca. En plus de son rôle de leader sur le terrain, l’ancien bavarois encadre les jeunes pousses du groupe lyonnais. Interrogé sur RMC au sujet de Tolisso, le directeur technique du club Mathieu Louis-Jean explique vouloir prolonger l’international français (28 sélections, deux buts).

Lyon veut prolonger Tolisso

Sur RMC, le directeur technique explique : « C'est un joueur important du vestiaire, notre capitaine, un vrai leader positif. Il est dans le projet bien sûr. On veut continuer avec lui. On va entamer des discussions avec lui. » Pour rappel, Corentin Tolisso possède un contrat jusqu’en 2027. À 31 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich se voit encore continuer quelques saisons du côté du club rhodanien.
Son premier objectif est de convaincre le sélectionneur Didier Deschamps de l’amener avec lui à la Coupe du monde 2026 cet été. Tolisso garde le soutien de son club dans cette quête. « Je ne peux pas croire qu’il ne veut pas aller à la Coupe du Monde. C’est un choix de Didier Deschamps mais je pense qu’il a les qualités », note Mathieu Louis-Jean. Hors groupe depuis début février, Corentin Tolisso a récemment soigné une blessure au niveau de l’ischio droit. De retour à l'entraînement la veille du match face à Nantes, le Lyonnais ne devrait pas tarder à retrouver les pelouses de Ligue 1.

Lire aussi

Endrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorceEndrick, Lyon ne lui coûtera pas un divorce
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_260879_0006
OL

OL : 1ME grâce à Benzema, Lyon calme les rumeurs

ICONSPORT_283608_0055
Premier League

Tottenham vire Thomas Frank

ICONSPORT_278494_0239
Bordeaux

Bordeaux : La condition pour monter dévoilée

ICONSPORT_312735_0342
Paris FC

Paris : Kebbal à l'OM, c'est non

Fil Info

11 févr. , 11:40
OL : 1ME grâce à Benzema, Lyon calme les rumeurs
11 févr. , 11:25
Tottenham vire Thomas Frank
11 févr. , 11:20
Bordeaux : La condition pour monter dévoilée
11 févr. , 11:00
Paris : Kebbal à l'OM, c'est non
11 févr. , 10:00
Barco au PSG, Pierre Ménès annonce un gros problème
11 févr. , 9:33
OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur
11 févr. , 9:00
L'ASSE se félicite de ce coup historique
11 févr. , 8:40
OL : Mbappé a aidé Lyon à faire signer Endrick

Derniers commentaires

Tottenham vire Thomas Frank

Ah tiens, comme par hasard De Zerbi est libre maintenant comme Beye pour l'OM ! Le timing parfait

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Je reprendrais une tasse de seum SVP :)

Barco au PSG, Pierre Ménès annonce un gros problème

Je le trouve moins bien depuis janvier . N'est-'il pas en surégime ?

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Rage bien mon grand. Ton club pu la merde et c est bien fait pour les supporters dans ton genre.

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

faire mieux que pierre sage c'est juste impossible il a fait un exploit de faire une remontada jamais vu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading