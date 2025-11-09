OL : Un choix fort de Michele Kang rend tout Lyon heureux

Après un été difficile, l'Olympique Lyonnais remonte la pente et connaît un début de saison prometteur. La mise en retrait de John Textor porte ses fruits et pas uniquement sur le plan financier.

Aux portes de la Ligue 2 avec des comptes dans le rouge vif, l' Olympique Lyonnais s'est sauvé in extremis grâce à l'intervention de certains actionnaires et notamment de Michèle Kang. La femme d'affaires a mis la main à la poche pour sauver le club rhodanien mais ce n'était pas sans contrepartie. L'OL a suivi un plan d'économies très rigoureux, laissant filer plusieurs cadres au mercato . Surtout, John Textor a quitté le paysage. L'Américain n'intervient plus dans le club lyonnais, désormais dirigé par sa compatriote.

Michèle Kang ne se mêle pas du sportif

Cela a pour conséquence d'éviter les transferts onéreux et injustifiés. On pense notamment à la mystérieuse passerelle Nottingham Forest-Lyon avec les recrutements de Moussa Niakhaté, d'Orel Mangala et du gardien américain Matt Turner. Textor ne se contentait pas seulement de signer des chèques au mercato. Il était aussi très actif concernant le terrain avec des déclarations chocs dans la presse et un droit de regard trop important sur les choix du staff et de la direction sportive. Cela a nettement changé depuis que Michèle Kang a repris les rênes.

Selon les informations de L'Equipe, la patronne américaine reste bien dans son rôle à l'OL. Elle gère le club rhodanien de façon « très organisée, très structurée », restant proche de ses collaborateurs en étant souvent à Lyon. Cependant, elle ne se mêle jamais de la politique sportive. Elle délègue totalement cette tâche à Michael Gerlinger, le directeur général du club. Cela rend le quotidien bien plus serein que pendant l'ère Textor. Chacun agit selon son domaine de compétence et les résultats sur le terrain prouvent que cette méthode marche on ne peut mieux pour le moment.