OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

Très convoité pendant le récent mercato, Malick Fofana n’a pas reçu d’offre suffisamment intéressante à ses yeux. L’ailier belge n’a pas quitté l’Olympique Lyonnais cet été mais le feuilleton n’est pas pour autant terminé.

Difficile de dire si Malick Fofana a besoin de digérer son mercato. Il est vrai que la période estivale a été mouvementée pour l’ailier de l’Olympique Lyonnais . En tout cas, le Belge n’est pas au meilleur de sa forme. Peu en vue contre les Néerlandais d’Utrecht (victoire 0-1) jeudi en Ligue Europa, l’ancien joueur de La Gantoise ne compte qu’un but et une passe décisive en six matchs toutes compétitions confondues. Ce début de saison plutôt timide aurait pu refroidir ses nombreux courtisans. Mais ce n’est pas la tendance évoquée par la presse italienne.

De l’autre côté des Alpes, nos confrères de Calciomercato confirment l’intérêt persistant de l’Inter Milan. Le directeur sportif Piero Ausilio apprécie beaucoup le profil de Malick Fofana dont la capacité d’élimination sur les couloirs servirait à alimenter le champion du monde Lautaro Martinez et le Français Marcus Thuram. Pour tenter de conclure son transfert, le cador de Serie A aurait prévu un budget de 25 à 30 millions d’euros. Suffisant pour convaincre l’Olympique Lyonnais de libérer son principal atout offensif en pleine saison ?

Une formation aussi prestigieuse que l’Inter Milan ne laissera pas le Gone insensible. Mais l’hypothèse de son départ paraît peu probable si l’on considère que le club rhodanien a déjà enregistré les ventes nécessaires pour rassurer la DNCG. On n’est évidemment pas à l’abri d’une surprise, comme cet été lorsque Malick Fofana était fortement annoncé sur le départ avant le revirement de situation. Sans offre jugée suffisamment attrayante sur le plan sportif, le Diable Rouge âgé de 20 ans avait finalement choisi de rester, obligeant l’Olympique Lyonnais à sacrifier Georges Mikautadze.