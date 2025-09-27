ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381

OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

OL27 sept. , 20:00
parEric Bethsy
0
Très convoité pendant le récent mercato, Malick Fofana n’a pas reçu d’offre suffisamment intéressante à ses yeux. L’ailier belge n’a pas quitté l’Olympique Lyonnais cet été mais le feuilleton n’est pas pour autant terminé.
Difficile de dire si Malick Fofana a besoin de digérer son mercato. Il est vrai que la période estivale a été mouvementée pour l’ailier de l’Olympique Lyonnais. En tout cas, le Belge n’est pas au meilleur de sa forme. Peu en vue contre les Néerlandais d’Utrecht (victoire 0-1) jeudi en Ligue Europa, l’ancien joueur de La Gantoise ne compte qu’un but et une passe décisive en six matchs toutes compétitions confondues. Ce début de saison plutôt timide aurait pu refroidir ses nombreux courtisans. Mais ce n’est pas la tendance évoquée par la presse italienne.
De l’autre côté des Alpes, nos confrères de Calciomercato confirment l’intérêt persistant de l’Inter Milan. Le directeur sportif Piero Ausilio apprécie beaucoup le profil de Malick Fofana dont la capacité d’élimination sur les couloirs servirait à alimenter le champion du monde Lautaro Martinez et le Français Marcus Thuram. Pour tenter de conclure son transfert, le cador de Serie A aurait prévu un budget de 25 à 30 millions d’euros. Suffisant pour convaincre l’Olympique Lyonnais de libérer son principal atout offensif en pleine saison ?

Lire aussi

L'OL a raté la nouvelle star de Premier LeagueL'OL a raté la nouvelle star de Premier League
« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché
Une formation aussi prestigieuse que l’Inter Milan ne laissera pas le Gone insensible. Mais l’hypothèse de son départ paraît peu probable si l’on considère que le club rhodanien a déjà enregistré les ventes nécessaires pour rassurer la DNCG. On n’est évidemment pas à l’abri d’une surprise, comme cet été lorsque Malick Fofana était fortement annoncé sur le départ avant le revirement de situation. Sans offre jugée suffisamment attrayante sur le plan sportif, le Diable Rouge âgé de 20 ans avait finalement choisi de rester, obligeant l’Olympique Lyonnais à sacrifier Georges Mikautadze.
0
Articles Recommandés
psg neymar n a jamais ete aussi fort les chiffres sont effrayants icon pl5 0554 349163
PSG

« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

ICONSPORT_267396_0744
Ligue 1

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

pas de miracle les fans de l ol interdits a saint etienne geoffroy guichard 4 390817
Ligue 2

ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

20:30
« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé
20:22
PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)
19:40
Bordeaux tué par son public, le handicap fatal
19:23
ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:20
Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent
19:01
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:00
L1 : Monaco coule à Lorient !
19:00
Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato
18:40
OL : Lyon dégaine un plan anti-Giroud

Derniers commentaires

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG a perdu chez eux en mai dernier. Honteux vraiment, voir même scandaleux d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading