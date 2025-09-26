« Le meilleur élément de l'OL » : Paulo Fonseca a tranché

L’Olympique Lyonnais a fait le travail ce jeudi soir du côté des Pays-Bas face à Utrecht (1-0). Sans briller, la formation de Paulo Fonseca ramène les trois points pour la première en Europa League cette saison. Le technicien portugais a pu compter sur un jeune élément, Mathys De Carvalho. À 20 ans, le jeune français a épaté son entraîneur.

Titulaire alors qu’il ne compte que neuf minutes dans le monde professionnel, Mathys De Carvalho a été aligné d'entrée ce jeudi soir en Europa League contre Utrecht. Le jeune milieu de terrain de 20 ans a disputé l’ensemble des 90 minutes du côté des Pays-Bas. Après une entrée en jeu contre Angers vendredi dernier (1-0), Mathys De Carvalho enchaîne donc avec une nouvelle victoire. Sans être flamboyant, le club rhodanien a fait le travail. Mais le jeune Mathys De Carvalho a étonné son entraîneur. Paulo Fonseca n’a pas retenu ses mots pour féliciter son joueur. Son association avec Tyler Morton au milieu de terrain a permis de faire souffler Tanner Tessmann. L’Américain est entré en jeu pour donner la victoire à l’OL sur une belle frappe.

Fonseca peut compter sur les jeunes

Après la rencontre, l'entraîneur portugais s’est félicité de la victoire tout en glissant un mot au jeune Mathys De Carvalho. « Je n'aime pas parler des individualités, mais là, je dois faire une exception. Mathys a été le meilleur élément de l'équipe. Il a été incroyable. Un jeune joueur qui joue pour la première fois une compétition comme celle-ci, en étant en plus titulaire... Je suis très content parce qu'il a démontré beaucoup de personnalité et de caractère. Il a gagné beaucoup de second ballon. J'ai aimé sa performance », explique-t-il. Dans une saison à effectif réduit, l’OL va devoir renouer avec son centre de formation. Le club rhodanien peut compter sur des jeunes joueurs talentueux pour étoffer un effectif qui va devoir enchaîner les rencontres cette année.