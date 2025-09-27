L'OL a raté la nouvelle star de Premier League

Même si on parle beaucoup d'Hugo Ekitike, flamboyant avec Liverpool, un autre buteur français brille en Premier League. Wilson Isidor, c'est de lui qu'il s'agit, a bien failli signer à l'Olympique Lyonnais.

Avec trois buts en cinq matchs, Wilson Isidor a contribué au bon début de saison de Sunderland, qui fait son retour en Premier League et pointe actuellement à la septième du classement. Prêté l'an dernier par le Zénith Saint-Pétersbourg au club anglais, l'attaquant français de 25 ans a définitivement été transféré chez les Black Cats en janvier dernier pour 6 millions d'euros. Une belle affaire pour la formation anglaise, Wilson Isidor ayant contribué à la montée de son équipe avec ses 13 buts. En 2023, l'avant-centre né à Rennes avait été tout proche de signer avec l' Olympique Lyonnais . Un souci de dernière minute avait fait capoter l'opération.

L'OL avait un accord pour Wilson Isidor

Benjamin Quarez rappelle dans Le Parisien, qu'au mercato d'hiver 2023, un accord avait été trouvé entre Saint-Pétersbourg et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais concernant Wilson Isidor. Mais dans les derniers jours du mois de janvier, l'avant-centre français s'était sérieusement blessé à la cheville, et l'OL avait donc laissé tomber, après une visite médicale, le club rhodanien voulant un attaquant immédiatement disponible. Un choix compréhensible, puisque Wilson Isidor avait tout de même manqué 73 jours de compétition suite à cette blessure. Lyon ayant lâché l'affaire, d'autres clubs français (Metz, Lorient et Brest) ont également pensé à l'attaquant, mais c'est finalement Sunderland qui a raflé l'affaire sous forme de prêt en juillet 2024, puis avec un transfert définitif. Et depuis, le club anglais se réjouit de ce choix fait alors que Sunderland était encore en Championship.

Preuve que Wilson Isidor est désormais un nom qui compte en Premier League, il a reçu un message personnel de Thierry Henry, l'ancienne légende d'Arsenal tenant à la saluer pour ses performances dans l'élite du football anglais. Isidor est même entré dans l'histoire en étant le premier joueur à marquer lors des trois premiers matchs à domicile pour une équipe qui accède en Premier League