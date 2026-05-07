OL : Un cadeau à 32 ME, Textor a eu du flair

En raison de performances solides et régulières, le taulier défensif Moussa Niakhaté justifie presque la folie dépensière de John Textor pour le faire venir à l'OL.

Désormais éloigné des affaires de l’OL même si son nom n’est pas encore totalement effacé des documents officiels, John Textor a clairement failli couler le club rhodanien. L’homme d’affaire américain a racheté Lyon sans mettre un centime de sa poche, jouant avec les prêts, les dettes, les crédits et les mouvements d’argent obscurs. Avec l’un de ses partenaires d’affaire Evangelos Marinakis, cela a même couté très cher à l’OL car il a fait venir plusieurs joueurs de Nottingham Forest pour des sommes folles. Le patron grec du club anglais s’est frotté les mains de ces rentrées d’argent colossales pour des joueurs assez largement surévalués.

La venue de Moussa Niakhaté pour 32 millions d’euros en 2024 avait scotché tout le monde à Lyon. Mais après une saison d’entame compliquée, le défenseur central monte clairement en puissance et il fait partie des explications de la solidité défensive de l’OL cette saison. Le Sénégalais de 30 ans est dans la forme de sa vie et son sérieux lui vaut même d’être un candidat respectable au Prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1

Le Progrès rappelle que Niakhaté possède le deuxième plus gros temps de jeu de l’effectif lyonnais, et cela malgré sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. C’est dire à quel point le Sénégalais est aligné à chaque rencontre par Paulo Fonseca, qui ne peut pas se passer de lui. Déjà sacré champion d’Afrique, même si ce titre est désormais en suspens, Niakhaté peut recevoir une première récompense individuelle avec ce prix qui sera remis le lundi 11 mai, fait savoir le quotidien régional pour qui John Textor justifierait presque cette dépense folle à 32 ME vue la forme de Moussa Niakhaté.