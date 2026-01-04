OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

Samedi, Lyon a remporté une belle victoire à Monaco pour recoller au top 4. Les Gones rayonnent cette saison malgré les frayeurs de l'été. Pour le capitaine Corentin Tolisso, la mise à l'écart de John Textor a été essentielle pour souder le groupe.

L' Olympique Lyonnais est bel et bien candidat à la Ligue des champions avec ou sans Endrick sur le terrain. Alors que le jeune prodige brésilien devrait faire ses débuts en coupe de France dimanche prochain, le club rhodanien alignait une équipe remaniée à Monaco samedi. Cela n'a pas empêché les hommes de Paulo Fonseca de l'emporter 3-1 au terme d'une prestation aboutie . Avec les déboires du LOSC en soirée, l'OL est revenu à 2 points seulement du top 4 à la mi-saison. Des résultats sérieux qui s'accompagnent d'une sérénité retrouvée.

Sans Textor, la joie est revenue à l'OL

Malgré les origines diverses et variées de ses recrues estivales, Lyon s'appuie sur un bloc équipe cohérent et solidaire. L'OL donne du plaisir à ses supporters grâce à son jeu et les joueurs lyonnais ont souvent le sourire sur le terrain. Une confiance assumée par Corentin Tolisso devant les journalistes. Interrogé par BeIN Sports à l'issue du match en Principauté, le capitaine rhodanien concède que la sérénité affichée sur le terrain est directement liée à la mise à l'écart estivale de John Textor.

« Ceux qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire. La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir », a lâché le champion du monde 2018. L'OL doit maintenant garder le cap sur le plan sportif pour se qualifier en coupe d'Europe voire en Ligue des champions. Le ticket lucratif de la C1 soulagerait fortement les finances lyonnaises et permettrait d'accélérer l'après-Textor à Lyon.