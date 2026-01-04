ICONSPORT_281188_0175
Corentin Tolisso

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

OL04 janv. , 11:20
parMehdi Lunay
1
Samedi, Lyon a remporté une belle victoire à Monaco pour recoller au top 4. Les Gones rayonnent cette saison malgré les frayeurs de l'été. Pour le capitaine Corentin Tolisso, la mise à l'écart de John Textor a été essentielle pour souder le groupe.
L'Olympique Lyonnais est bel et bien candidat à la Ligue des champions avec ou sans Endrick sur le terrain. Alors que le jeune prodige brésilien devrait faire ses débuts en coupe de France dimanche prochain, le club rhodanien alignait une équipe remaniée à Monaco samedi. Cela n'a pas empêché les hommes de Paulo Fonseca de l'emporter 3-1 au terme d'une prestation aboutie. Avec les déboires du LOSC en soirée, l'OL est revenu à 2 points seulement du top 4 à la mi-saison. Des résultats sérieux qui s'accompagnent d'une sérénité retrouvée.

Sans Textor, la joie est revenue à l'OL

Malgré les origines diverses et variées de ses recrues estivales, Lyon s'appuie sur un bloc équipe cohérent et solidaire. L'OL donne du plaisir à ses supporters grâce à son jeu et les joueurs lyonnais ont souvent le sourire sur le terrain. Une confiance assumée par Corentin Tolisso devant les journalistes. Interrogé par BeIN Sports à l'issue du match en Principauté, le capitaine rhodanien concède que la sérénité affichée sur le terrain est directement liée à la mise à l'écart estivale de John Textor. 
« Ceux qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire. La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir », a lâché le champion du monde 2018. L'OL doit maintenant garder le cap sur le plan sportif pour se qualifier en coupe d'Europe voire en Ligue des champions. Le ticket lucratif de la C1 soulagerait fortement les finances lyonnaises et permettrait d'accélérer l'après-Textor à Lyon.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs17
Buts3
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

Je comprends le "staff " sans l'excuser A la 13 éme minute le match est joué à cause d'un arbitre c'est dur à encaisser ...

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

Pas vu le match mais apparemment on retiendra que les 3 points Niveau jeu des deux cotés c était degueu a part deux trois joueurs ....

OL : Un américain chassé du pouvoir, Lyon est en paix

Perso j attends qu Iconic Sport prennent les parts de Textor

Ferran Torres à l'OM, l'incroyable offre du Barça

C'est sur côté se mec on dirait il est non chaland

OM : Un gros forfait officialisé contre Nantes

Allez les Nantais on se bouge le fion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

