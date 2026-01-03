L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

17e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

AS Monaco - Olympique Lyonnais 1-3

Buts : Coulibaly (45e+4) pour Monaco, Sulc (38e, 57e) et Abner Vinicius (79e) pour l'OL

Exclusion : Coulibaly (70e) pour Monaco

Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. A Louis-II, les hommes de Paulo Fonseca ont prouvé leur supériorité par rapport à l’AS Monaco (1-3). Il est vrai que les Monégasques, sous pression car distancés au classement de la Ligue 1, n’avaient pas de réussite avec les sorties sur blessures de Hradecky et Mawissa lors d’une première période assez équilibrée.

Kehrer, le tournant du match

L’ASM se procurait pas mal de situations mais c’est l’OL qui ouvrait le score par l’intermédiaire de Sulc (0-1, 38e) sur corner. Les visiteurs pensaient rentrer au vestiaire avec ce court avantage, jusqu’au but gag concédé dans le temps additionnel et signé Coulibaly (1-1, 45e+4), à l’affût après un duel entre Mata et Balogun. Revenu au score, Monaco aurait même pu prendre l’avantage au retour des vestiaires. Mais l’arbitre, même après visionnage des images à sa propre initiative, refusait le but de Kehrer pour une très légère faute de Teze sur l’expérimenté Tolisso…

De quoi provoquer la colère du banc de l'ASM sous tension depuis le début de la rencontre ! Autant dire que les Monégasques ne se calmaient pas après le nouveau but de Sulc (1-2, 57e), et encore moins suite à l’exclusion de Coulibaly (70e), auteur d’un geste très dangereux sur Tagliafico . A 11 contre 10, l’OL en profitait pour acter sa victoire grâce au Brésilien Abner Vinicius (1-3, 79e). Un succès qui permet aux Gones de rester dans la course aux places européennes, tandis que Monaco s’en éloigne encore un peu plus.