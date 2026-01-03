Pavel Sulc

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Ligue 103 janv. , 19:06
parEric Bethsy
9
17e journée de Ligue 1
Stade Louis-II
AS Monaco - Olympique Lyonnais 1-3
Buts : Coulibaly (45e+4) pour Monaco, Sulc (38e, 57e) et Abner Vinicius (79e) pour l'OL
Exclusion : Coulibaly (70e) pour Monaco
Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. A Louis-II, les hommes de Paulo Fonseca ont prouvé leur supériorité par rapport à l’AS Monaco (1-3). Il est vrai que les Monégasques, sous pression car distancés au classement de la Ligue 1, n’avaient pas de réussite avec les sorties sur blessures de Hradecky et Mawissa lors d’une première période assez équilibrée.

Kehrer, le tournant du match

L’ASM se procurait pas mal de situations mais c’est l’OL qui ouvrait le score par l’intermédiaire de Sulc (0-1, 38e) sur corner. Les visiteurs pensaient rentrer au vestiaire avec ce court avantage, jusqu’au but gag concédé dans le temps additionnel et signé Coulibaly (1-1, 45e+4), à l’affût après un duel entre Mata et Balogun. Revenu au score, Monaco aurait même pu prendre l’avantage au retour des vestiaires. Mais l’arbitre, même après visionnage des images à sa propre initiative, refusait le but de Kehrer pour une très légère faute de Teze sur l’expérimenté Tolisso…
De quoi provoquer la colère du banc de l'ASM sous tension depuis le début de la rencontre ! Autant dire que les Monégasques ne se calmaient pas après le nouveau but de Sulc (1-2, 57e), et encore moins suite à l’exclusion de Coulibaly (70e), auteur d’un geste très dangereux sur Tagliafico. A 11 contre 10, l’OL en profitait pour acter sa victoire grâce au Brésilien Abner Vinicius (1-3, 79e). Un succès qui permet aux Gones de rester dans la course aux places européennes, tandis que Monaco s’en éloigne encore un peu plus.

Ligue 1

03 janvier 2026 à 17:00
Monaco
Coulibaly45'
1
3
Match terminé
Olympique Lyonnais
Šulc38'Šulc57'Da Silva Santos79'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
81
ENTRE
A. Karabec
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
81
ENTRE
O. Mangala
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
79
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais

9
Derniers commentaires

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

… Succès de prestige pour l’Olympique Lyonnais. … Ah ouais, la Bêtise de Foutre01 , il a tout compris … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Monaco-OL : Attentat sur Tagliafico, l'image choc

Toujours aussi c.n à ce que je vois. Pauvre naze...

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Tu as toujours le seum. Normal. ^^

L1 : En mode européen, l'OL maîtrise Monaco

Bravo l'OL... pour cette victoire totalement méritée. 😁

OM : Longoria fait le ménage dans le vestiaire

On retiendra son entrée en jeu contre le Pana pour la séance de penalties au cours de laquelle il sera parti 5 fois du mauvais côté. RIP

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

