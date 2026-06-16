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OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

OL16 juin , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL est-il en danger de perdre Tyler Morton, l'une des très bonnes pioches de l'été 2025 ? Le recrutement à venir le laisse penser selon un suiveur du club lyonnais.
L’Olympique Lyonnais avance déjà bien dans son mercato, comme cela était prévu. Ce marché des transferts se fera en deux temps, avec une ou deux ventes obligatoires, mais aussi des recrues pour donner à Paulo Fonseca les moyens de ses ambitions, avec la qualification en Ligue des Champions en vue. Afonso Moreira se dirige vers Leverkusen pour un montant copieux de 32 ME, tandis que Julien Duranville et Mads Bidstrup vont signer.
Le Danois vient renforcer le milieu de terrain, normalement pour compenser le départ de Tanner Tessmann et garder un joueur à forte dimension physique. Mais s’il est poussé dehors, l’Américain n’est pas encore parti et ne croule pas vraiment sous les offres. De quoi inquiéter quelques suiveurs lyonnais, qui estiment qu’en cas de belle offre, un titulaire comme Tyler Morton pourrait bien quitter le club pour le bien des finances lyonnaises.

Il le sent, le départ de Morton se prépare

C’est ce que pense clairement le fan lyonnais Rafsou, grand suiveur de l’OL avec ses 40.000 followers sur X. Pour lui, malgré les propos rassurants des dirigeants au sujet de l’avenir du joueur anglais, le départ de Morton est à envisager avec la signature de Bidstrup. « La cellule de recrutement est optimale mais sa venue veut surement dire que Morton va partir. En cas de grosse offre, ça part. C’est ça, et si on a lui (Bidstrup), les dirigeants vont se dire qu’on aura un remplaçant donc accepteraient plus facilement. J’ai quand même la mention de voir partir Morton », a insisté le suiveur de l’OL, qui sent la mauvaise nouvelle arriver.
Pour le moment, la question ne se pose pas et l’ancien de Liverpool est bien au chaud à Lyon où il compte bien continuer sa progression et retrouver la Ligue des Champions timidement connue chez les Reds. Néanmoins, sa belle saison et son profil de joueur avec une belle marge de progression ont provoqué des intérêts en provenance de la Premier League au printemps.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
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Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
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Derniers commentaires

Lyon ne supporte pas la France sauf en cas de finale

Le mitroglou des coms.T as encore raté 1 occasion( de te taire.)

OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

pas a 20 millions en tout cas a ce prix la lyon le garde

Rennes trouve 100 ME et nargue l’OL et l’OM

Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
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00000000
10
LOSC Lille
00000000
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Angers SCO
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12
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