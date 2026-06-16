OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

L'OL est-il en danger de perdre Tyler Morton, l'une des très bonnes pioches de l'été 2025 ? Le recrutement à venir le laisse penser selon un suiveur du club lyonnais.

L’Olympique Lyonnais avance déjà bien dans son mercato , comme cela était prévu. Ce marché des transferts se fera en deux temps, avec une ou deux ventes obligatoires, mais aussi des recrues pour donner à Paulo Fonseca les moyens de ses ambitions, avec la qualification en Ligue des Champions en vue. Afonso Moreira se dirige vers Leverkusen pour un montant copieux de 32 ME, tandis que Julien Duranville et Mads Bidstrup vont signer.

Le Danois vient renforcer le milieu de terrain, normalement pour compenser le départ de Tanner Tessmann et garder un joueur à forte dimension physique. Mais s’il est poussé dehors, l’Américain n’est pas encore parti et ne croule pas vraiment sous les offres. De quoi inquiéter quelques suiveurs lyonnais, qui estiment qu’en cas de belle offre, un titulaire comme Tyler Morton pourrait bien quitter le club pour le bien des finances lyonnaises.

Il le sent, le départ de Morton se prépare

C’est ce que pense clairement le fan lyonnais Rafsou, grand suiveur de l’OL avec ses 40.000 followers sur X. Pour lui, malgré les propos rassurants des dirigeants au sujet de l’avenir du joueur anglais, le départ de Morton est à envisager avec la signature de Bidstrup. « La cellule de recrutement est optimale mais sa venue veut surement dire que Morton va partir. En cas de grosse offre, ça part. C’est ça, et si on a lui (Bidstrup), les dirigeants vont se dire qu’on aura un remplaçant donc accepteraient plus facilement. J’ai quand même la mention de voir partir Morton », a insisté le suiveur de l’OL, qui sent la mauvaise nouvelle arriver.

Pour le moment, la question ne se pose pas et l’ancien de Liverpool est bien au chaud à Lyon où il compte bien continuer sa progression et retrouver la Ligue des Champions timidement connue chez les Reds. Néanmoins, sa belle saison et son profil de joueur avec une belle marge de progression ont provoqué des intérêts en provenance de la Premier League au printemps.