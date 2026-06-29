OL : Le Real frustre Endrick, ça sent bon pour Lyon

En pleine Coupe du monde avec la Seleção, Endrick pourrait recevoir une mauvaise nouvelle en provenance de Madrid. Son nouvel entraîneur José Mourinho réclame la venue d’un attaquant au Real. Un obstacle supplémentaire pour le Brésilien qui pourrait bien repenser à son prêt à l’Olympique Lyonnais.

Ça se complique pour Endrick. Récompensé pour ses bonnes performances à l’Olympique Lyonnais , le Brésilien dispute actuellement la Coupe du monde avec sa sélection. Mais son faible temps de jeu ne peut que générer de la frustration. Durant la phase de groupes, l’attaquant du Real Madrid n’a obtenu que deux apparitions contre Haïti (3-0) et l’Ecosse (3-0), pour un total de 34 minutes passées sur les terrains.

Nul doute que le Merengue s’attendait à mieux, surtout après la blessure de Raphinha. La suite du parcours de la Seleção lui offrira peut-être davantage d’opportunités. Mais en attendant le 16e de finale face au Japon ce lundi, Endrick découvre une mauvaise nouvelle pour son avenir au Real Madrid. En pleine composition de l’effectif pour la saison prochaine, le nouveau coach José Mourinho réclame la signature d’un attaquant supplémentaire.

Le Portugais aimerait recruter un avant-centre au profil de buteur. Dans les plans de la Maison Blanche, ce n’est pas forcément une priorité, précise le quotidien AS. Le Real Madrid peut très bien se contenter de Gonzalo Garcia, d’abord annoncé partant, mais dont le départ attendu est bloqué par José Mourinho. Mais qu’il s’agisse d’une nouvelle recrue ou de l’Espagnol, une doublure est déjà prévue derrière l’intouchable Kylian Mbappé en pointe.

C’est donc à droite qu’Endrick pourra davantage s’exprimer, du moins le temps que Rodrygo guérisse après sa rupture du ligament croisé d’un genou. Suffisant pour satisfaire le jeune Brésilien ? Habitué à enchaîner les matchs pendant son prêt à l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de Palmeiras pourrait réfléchir à un nouveau départ. Et pourquoi pas à un retour à Lyon ? Epanoui chez les Gones, Endrick n’écartait pas l’hypothèse d’un retour en prêt. Les dirigeants rhodaniens suivront probablement sa situation.