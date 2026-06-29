OL : Une vente s’écroule brutalement

OL : Une vente s’écroule brutalement

OL29 juin , 22:00
parGuillaume Conte
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L'OL va encore avoir besoin d'une grosse vente pour être totalement libre dans son mercato. La sortie d'Abner vers Flamengo est désormais hors de question.
L’Olympique Lyonnais a frappé fort d’entrée en ce qui concerne la vente de ses joueurs. Même si Paulo Fonseca aurait préféré le conserver, c’est Afonso Moreira qui a été sacrifié pour 30 millions d’euros. Une vente capitale puisqu’elle a permis non seulement de passer la DCNG, mais peut-être aussi de faciliter la vente du club à Michele Kang. L’OL peut désormais attendre sereinement le 1er juillet pour enregistrer ses premières recrues.

Abner, la grosse vente qui tombe à l'eau

Mais parmi les joueurs qui ne seront pas retenus, les dirigeants rhodaniens espèrent encore valider quelques départs. Et notamment celui d’Abner, qui a marqué des points la saison dernière avec sa polyvalence et a terminé fort la saison. Le Brésilien possède encore une belle cote sur le marché des transferts, et une destination était toute trouvée pour lui. Son agent discutait en effet avec Flamengo, le club le plus riche d’Amérique du Sud, avec la possibilité de faire une belle opération financière en le vendant pour plus de 12 ME.
Les discussions étaient bien engagées, mais selon les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, c’est désormais terminé. Malgré l’intérêt du « Fla », la direction du club de Rio de Janeiro a décidé de prolonger l’international Alex Sandro et ne veut pas prendre les deux joueurs la saison prochaine. L’ancien joueur de la Juventus va prolonger d’une saison et Ayrton Lucas sera sa doublure cette saison. Le défenseur lyonnais devra donc se trouver un nouveau point de chute, surtout que Flamengo, qui appréciait les qualités d’Abner ne se voyait pas non plus mettre une telle somme pour le faire venir.
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Derniers commentaires

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Imagine la tare du mec il a le pseudo du grand simplet dans scoobidoo, il est pour un club qui joue dans un bois remplis de travs et vient passer sa vie sur les articles de l’OM pour se palucher sur 2⭐️ça vie doit être compliqué mais on ne peut pas faire du social avec tout les TDC … mais il est au coude à coude avec lyonnais pour la 1ere place des abrutis fiers d’eux 😵🤓😵‍💫 d’ailleurs je m’inquiète on a pas eu de visite du chat sauvage depuis 3 jours il a peut etre succombé à la canicule….

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Ito est meilleur que Nakamura mais bon c eet un peu léger pour l om.mais un club sans argent ne pourra meme pas faire ces joueurs la ...

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C'est largement mérité. Les brésiliens ont très largement dominé un bus japonais.

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

900 meme. pauvre type. alors que ton club a depensé 4 milliards. mdrr t es bete mon pauvre.

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

super continues tu te fais honte. pauvre type

Om Enfin Une Offre Serieuse Et Cest Une Surprise

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
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8
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9
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