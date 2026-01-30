ICONSPORT_280402_0172

OL : Transfert de Paqueta, Lyon touchera zéro euro

OL30 janv. , 10:30
parNathan Hanini
1
Lucas Paquetá va effectuer son retour au Brésil en ce mois de janvier. Le joueur de West Ham va quitter l’Angleterre pour revenir au sein de son pays natal. Le milieu de terrain de 28 ans va retrouver son club formateur. Mais l’Olympique Lyonnais ne touchera pas d’argent dans l’histoire malgré une clause.
Il est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de l’Amérique du Sud. Lucas Paquetá a quitté West Ham pour rejoindre Flamengo, son club formateur. Le Brésilien de 28 ans a été transféré pour 42 millions d’euros. La formation brésilienne, récent vainqueur de la Copa Libertadores est le champion du Brésil en titre. Le club l’a officialisé sur ses réseaux sociaux : « Un tournant dans le marché mondial du football, à la hauteur du Flamengo. Et cela n’est possible que grâce à la collaboration de nombreuses personnes. Merci à nos sponsors, qui investissent dans le Flamengo, croient en ce projet et ont contribué à rendre ce retour possible. »

L’OL ne touchera rien de ce transfert

Arrivé à l’été 2022 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paquetá compte 139 apparitions avec les Hammers pour 23 buts et 15 passes décisives. Courtisé un temps par Manchester City, le Brésilien a été entaché par une affaire de paris sportifs le privant de ce transfert. Mais l’Olympique Lyonnais dans tout cela aurait pu toucher un gros billet dans l’histoire. Lors de son départ pour West Ham à l’été 2022, le club rhodanien avait fixé une clause de revente à la hauteur de 20% sur une potentielle plus-value.
Mais le départ pour 42 millions d’euros en direction de Flamengo ne rentre pas dans cette clause. Aucune plus-value n’a été faite par West Ham d’un point de vue financier, l’OL ne touchera donc rien. Néanmoins, Lucas Paquetá reste la troisième vente la plus chère de l’histoire de West Ham derrière Mohammed Kudus et Declan Rice.

