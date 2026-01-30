OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !

Auteur d'un but jeudi soir avec l'Olympique Lyonnais en Europa League, Rémi Himbert va rapidement devenir professionnel, ce qu'il n'est pas pour l'instant.

Paulo Fonseca a permis à la jeunesse lyonnaise de se mettre en valeur contre le PAOK, l'entraîneur portugais de l'OL alignant plusieurs pépites locales. Parmi elles, Rémi Himbert, qui avait déjà joué quelques minutes en Ligue 1 durant ce mois de janvier, et qui avait également découvert l'Europa League la semaine passée en Suisse. Mais, c'est cette fois comme titulaire que l'attaquant de 17 ans a débuté au Groupama Stadium, et qui en plus a marqué le superbe but qui a permis à Lyon de recoller au score en première période. De quoi réjouir le natif de Saint-Avold, formé à l'OL, lequel devrait rapidement avoir les honneurs. Car ce vendredi, Hugo Guillemet confirme que l'Olympique Lyonnais va confirmer dans les meilleurs délais la signature du premier contrat professionnel de Rémi Himbert.

L'OL n'a pas attendu le match contre le PAOK, et ce but, pour se lancer dans des négociations, cette signature étant déjà dans les tuyaux. Mais désormais plus personne n'a aucun doute sur les capacités de Rémi Himbert, international français chez les jeunes, de briller au plus haut niveau. Elu homme du match par les supporters de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant a cependant un autre rendez-vous d'importance avant même de signer son premier contrat professionnel. La semaine prochaine, Rémi Himbert doit en effet passer ses partiels comme l'a confié sur Canal+ celui qui dort encore au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Sa maman étant institutrice, il a reconnu avoir un peu de pression, d'autant qu'il a sauté une classe. « C'est tout aussi important que le foot. Mais c'est sûr que le foot, c'est ma première passion, j'ai envie de réussir là-dedans », a reconnu le joueur de l'OL.