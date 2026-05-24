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OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

OL24 mai , 20:40
parGuillaume Conte
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Cela pouvait être le week-end de rêve pour Ada Hegerberg, et cela s’est finalement transformé en cauchemar.
L’OL Lyonnes disputait ce samedi la finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Un match qui tenait particulièrement à coeur de l’attaquante lyonnaise, puisqu’il se disputait à Oslo, dans son pays, pour en faire une belle publicité pour le football féminin en Norvège.
Mais dès la veille du rendez-vous, les mauvaises nouvelles débutaient. Profitant de son absence, des cambrioleurs se sont infiltrés chez elle et son domicile a été la cible d’un cambriolage. Des faits qui font suite à un indice déjà troublant découvert quelques jours plus tôt. Elle s’était en effet rendue compte qu’un traceur avait été placé sur sa voiture, probablement pour aider les voleurs à voir où elle habitait. Ada Hegerberg avait porté plainte, mais les cambrioleurs ont donc agi à la première opportunité, profitant du départ de la Lyonnaise pour la Norvège avec son équipe.
Les évènements se sont déroulés à la veille de la finale de la Ligue des Champions, et ont forcément dérangé la Norvégienne. « Sa maison a été cambriolée tard vendredi soir et on avait du nous occuper de ça jusqu’à très tard. C’est la première fois que j’entends ça avec une joueuse de football féminin. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'on veut préparer une finale », a reconnu son représentant à l’agence de presse Reuters. La police est rapidement intervenue sur les lieux, et pour l’heure il est impossible de savoir si les voleurs ont réussi à s’emparer d’un butin. Ils n'ont en tout cas pas immédiatement été arrêtés.
Avec la défaite face au FC Barcelone et sa sortie prématurée en raison d’une blessure, Ada Hegerberg aura vécu un bien difficile week-end avec l’Olympique Lyonnais.
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Derniers commentaires

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

Le PSG n'est pas le bienvenu sur les Champs-Elysées

Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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