OL : Traceur, cambriolage et défaite, le terrible week-end d’Hegerberg

Cela pouvait être le week-end de rêve pour Ada Hegerberg, et cela s’est finalement transformé en cauchemar.

Mais dès la veille du rendez-vous, les mauvaises nouvelles débutaient. Profitant de son absence, des cambrioleurs se sont infiltrés chez elle et son domicile a été la cible d’un cambriolage. Des faits qui font suite à un indice déjà troublant découvert quelques jours plus tôt. Elle s’était en effet rendue compte qu’un traceur avait été placé sur sa voiture, probablement pour aider les voleurs à voir où elle habitait. Ada Hegerberg avait porté plainte, mais les cambrioleurs ont donc agi à la première opportunité, profitant du départ de la Lyonnaise pour la Norvège avec son équipe.

Sa maison a été cambriolée tard vendredi soir et on avait du nous occuper de ça jusqu’à très tard. C’est la première fois que j’entends ça avec une joueuse de football féminin. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'on veut préparer une finale », a reconnu son représentant à l’agence de presse Reuters. La police est rapidement intervenue sur les lieux, et pour l’heure il est impossible de savoir si les voleurs ont réussi à s’emparer d’un butin. Ils n'ont en tout cas pas immédiatement été arrêtés. Les évènements se sont déroulés à la veille de la finale de la Ligue des Champions , et ont forcément dérangé la Norvégienne. «», a reconnu son représentant à l’agence de presse Reuters. La police est rapidement intervenue sur les lieux, et pour l’heure il est impossible de savoir si les voleurs ont réussi à s’emparer d’un butin. Ils n'ont en tout cas pas immédiatement été arrêtés.

Avec la défaite face au FC Barcelone et sa sortie prématurée en raison d’une blessure, Ada Hegerberg aura vécu un bien difficile week-end avec l’Olympique Lyonnais.