LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

Rien avoir avec la chance quand
T'es un espèce de gros malade... comparer sulc et greenwood, après venant de toi ca m'étonne pas ..
Oui il est plus complet il est plus fragile que greewood
Sulc c'est plus complet et constant. Mais moins bon sur pénalty
le second but les a assommées
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Le calice jusqu'à la lie pour les Lyonnaises : Salma Paralluelo y va aussi de son doublé, en toute fin de match ! Suivez la finale de la Ligue des champions en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT #FCBOL #UWCLFinal