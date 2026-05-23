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LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

Ligue des Champions23 mai , 19:58
parMehdi Lunay
8
La finale de la Ligue des champions féminine offrait un choc au sommet entre Barcelone et l'OL. Les Lyonnaises faisaient longtemps jeu égal avec les Catalanes à Oslo. Elles auraient même pu ouvrir le score via Heaps mais le but de l'Américaine était refusé pour hors-jeu (14e). L'OL craquait en seconde période. Un mauvais alignement profitait à Pajor (55e). La Polonaise s'offrait un doublé (70e). Lyon poussait pour revenir mais laissait des boulevards en défense. Cela profitait à Paralluelo qui réalisait aussi un doublé. Barcelone l'emportait 4-0 pour soulever sa quatrième Ligue des champions.
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Derniers commentaires

LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

Rien avoir avec la chance quand

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

T'es un espèce de gros malade... comparer sulc et greenwood, après venant de toi ca m'étonne pas ..

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

Oui il est plus complet il est plus fragile que greewood

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

Sulc c'est plus complet et constant. Mais moins bon sur pénalty

LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

le second but les a assommées

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