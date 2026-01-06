ICONSPORT_278616_0171

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

OL06 janv. , 22:00
parCorentin Facy
L’arbitrage a encore fait polémique en France et Corentin Tolisso était dans le coup ce week-end. La simulation du capitaine de l’OL contre Monaco sur le but refusé à Thilo Kehrer a notamment fait parler.
Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais a réalisé une vraie performance en s’imposant sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3). Les hommes de Paulo Fonseca, supérieurs à leur adversaire techniquement, ont aussi été plus efficaces pour décrocher une victoire capitale qui leur permet de revenir à 2 points de Lille et de Marseille, battus par Rennes et Nantes. Ce succès a aussi été possible grâce au but refusé à Thilo Kehrer en début de seconde période alors que le score était de 1-1. Une faute de Teze sur Tolisso a été signalée par Jérôme Brisard, une décision qui a fait disjoncter les Monégasques.
Après visionnage du ralenti, cette colère était compréhensible puisque le champion du monde 2018 en a énormément rajouté et beaucoup ont considéré son geste comme une simulation pure et simple. Pierre Ménès est de cet avis et sur sa chaîne YouTube, le journaliste a vivement critiqué Corentin Tolisso pour son attitude sur les terrains de Ligue 1 depuis le début de la saison. « J’aime beaucoup Corentin, c’est un garçon absolument charmant. Mais c’est vrai que cette année, je trouve son comportement sur le terrain insupportable » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« Déjà, il a cette tendance à vouloir arbitrer. Et puis lui qui a quasiment fait un communiqué pour dénoncer l’arbitrage, il était bien content que l’arbitre siffle pour ce pseudo-bloc sur lui dans la surface. Tu ne peux pas militer pour un bon arbitrage et tricher comme ça. Je pense qu’il y a un moment où il faut être cohérent. L’attitude de Tolisso comme celle de Tagliafico me gêne sur la durée » a fait savoir l’ancien sniper du Canal Football Club, très agacé par le comportement de Corentin Tolisso ces derniers mois. Reste que pour l’OL, avoir un joueur si performant mais également si influent et malin n’a pas de prix. Ce n’est pas Paulo Fonseca qui dira le contraire après le succès contre Monaco, un match durant lequel l’international français a encore été déterminant.
