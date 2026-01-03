Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

Alors que le score entre l’OL et Monaco était de 1-1 en début de seconde période, Jérôme Brisard a annulé un but monégasque pour une faute sur Corentin Tolisso. Une décision arbitrale (de plus) qui fait scandale.

L’année 2026 a démarré et pour les arbitres, rien n’a changé. Les polémiques arbitrales sont toujours aussi nombreuses sur les pelouses de Ligue 1. Les dirigeants de Lille sont en furie après Eric Wattelllier , qui a exclu Alexsandro contre Rennes. Ceux de l’AS Monaco ont aussi de bonnes raisons d’en vouloir à Jérôme Brisard. Alors que le score était de 1-1 à Louis II, l’arbitre de la rencontre entre l’ASM et l’OL a fait le choix d’annuler un but de Thilo Kehrer sur corner.

En cause, une potentielle faute de Jordan Teze sur Corentin Tolisso dans la surface de réparation. L’annulation du but a surpris tout le monde… y compris chez les supporters lyonnais puisque le champion du monde 2018 en rajoute clairement sur cette action où aucune faute claire n’est à déplorer. « Donc pour Brisard là c’est une faute qui mérite d’annuler un but ? Même Tolisso est mort de rire » publie sur son compte X le journaliste Thomas Bonnavent, qui se demande comment une telle décision a pu être prise.

Guillaume Dacquet, suivi par 20.000 followers sur X, est du même avis. « C’est AHURISSANT ce qu’on vient de voir à l’instant Comment on peut annuler le but de Monaco ? Tolisso s’en sort extrêmement bien, c’était ridicule d’agir de la sorte, mais ça passe » estime-t-il. Un avis partagé dans le camp lyonnais puisque le streamer @SeriousCharly, fan assumé de l’OL, reconnaît avec ironie qu’il n’y avait absolument rien et que le but monégasque aurait logiquement dû être validé.

Monaco ne décolère pas

« Y a faute évidente, on voit bien le contact d'une violence terrible sur Tolisso, très bon arbitrage monsieur Brisard. (ptdr) » poste-t-il, mort de rire lui aussi. Quelques minutes après la rencontre, le directeur sportif monégasque Thiago Scuro a d’ailleurs évoqué cette erreur arbitrale au micro de BeInSports. « L'arbitre a estimé qu'il y avait une faute de Jordan Teze. Cette décision a eu beaucoup d'impact pour nous. C'est une saison très compliquée pour nous. On voit que ça arrive de plus en plus souvent. La VAR devrait s'occuper un peu plus de ce genre de décisions » regrette le dirigeant monégasque. Une décision forte en conséquences puisque cinq minutes plus tard, Pavel Sulc inscrivait un doublé qui permettait à l’OL de reprendre l’avantage dans cette rencontre.