ICONSPORT_281188_0150

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

OL03 janv. , 22:30
parCorentin Facy
12
Alors que le score entre l’OL et Monaco était de 1-1 en début de seconde période, Jérôme Brisard a annulé un but monégasque pour une faute sur Corentin Tolisso. Une décision arbitrale (de plus) qui fait scandale.
L’année 2026 a démarré et pour les arbitres, rien n’a changé. Les polémiques arbitrales sont toujours aussi nombreuses sur les pelouses de Ligue 1. Les dirigeants de Lille sont en furie après Eric Wattelllier, qui a exclu Alexsandro contre Rennes. Ceux de l’AS Monaco ont aussi de bonnes raisons d’en vouloir à Jérôme Brisard. Alors que le score était de 1-1 à Louis II, l’arbitre de la rencontre entre l’ASM et l’OL a fait le choix d’annuler un but de Thilo Kehrer sur corner.
En cause, une potentielle faute de Jordan Teze sur Corentin Tolisso dans la surface de réparation. L’annulation du but a surpris tout le monde… y compris chez les supporters lyonnais puisque le champion du monde 2018 en rajoute clairement sur cette action où aucune faute claire n’est à déplorer. « Donc pour Brisard là c’est une faute qui mérite d’annuler un but ? Même Tolisso est mort de rire » publie sur son compte X le journaliste Thomas Bonnavent, qui se demande comment une telle décision a pu être prise.
Guillaume Dacquet, suivi par 20.000 followers sur X, est du même avis. « C’est AHURISSANT ce qu’on vient de voir à l’instant Comment on peut annuler le but de Monaco ? Tolisso s’en sort extrêmement bien, c’était ridicule d’agir de la sorte, mais ça passe » estime-t-il. Un avis partagé dans le camp lyonnais puisque le streamer @SeriousCharly, fan assumé de l’OL, reconnaît avec ironie qu’il n’y avait absolument rien et que le but monégasque aurait logiquement dû être validé.

Monaco ne décolère pas

« Y a faute évidente, on voit bien le contact d'une violence terrible sur Tolisso, très bon arbitrage monsieur Brisard. (ptdr) » poste-t-il, mort de rire lui aussi. Quelques minutes après la rencontre, le directeur sportif monégasque Thiago Scuro a d’ailleurs évoqué cette erreur arbitrale au micro de BeInSports. « L'arbitre a estimé qu'il y avait une faute de Jordan Teze. Cette décision a eu beaucoup d'impact pour nous. C'est une saison très compliquée pour nous. On voit que ça arrive de plus en plus souvent. La VAR devrait s'occuper un peu plus de ce genre de décisions » regrette le dirigeant monégasque. Une décision forte en conséquences puisque cinq minutes plus tard,  Pavel Sulc inscrivait un doublé qui permettait à l’OL de reprendre l’avantage dans cette rencontre.
12
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0110
Ligue 1

Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+

de l om a paris maxime lopez raconte sa fausse joie maxime lopez 18 380881
OM

OM : De Zerbi le harcèle, son chouchou ne reviendra pas

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Fil Info

03 janv. , 23:45
Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+
03 janv. , 23:30
OM : De Zerbi le harcèle, son chouchou ne reviendra pas
03 janv. , 23:07
CAN 2025 : Programme des huitièmes de finale
03 janv. , 23:04
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
03 janv. , 23:03
L1 : Rennes punit le LOSC à 11 contre 10
03 janv. , 23:00
Sergio Ramos de retour à Paris ? Il en rigole
03 janv. , 22:59
Liga : Le Barça remporte le derby dans le money-time
03 janv. , 22:57
CAN 2025 : Le Mali écœure la Tunisie au bout de la nuit

Derniers commentaires

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

mais surement plus realiste que tes fantasmes anti lyonnais

Lille-Rennes : « Une honte », Letang incendie l’arbitre

Et oui mais le toutou de Nasser doit rentrer à la niche.

Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+

LOL

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

Non parce que c même bien plus que 3 points

Monaco-OL : Le but annulé fait scandale, « Tolisso est mort de rire »

C vrais c’est pour ça que Lyon est l’équipe avec le plus de route mdr tu es toujours là à la ramener quand c lyon!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading